Tennis : Pourquoi Djokovic pourrait bientôt être considéré comme le GOAT

Arnaud De Kanel

Si rien ne lui aura été facilité cette saison, Novak Djokovic a montré qu'il ne lâchera rien. Victorieux de Wimbledon et des ATP Finals, le Serbe continue de prouver et se retrouve en bonne posture pour être considéré comme le GOAT. Le champ se dégage pour Djokovic puisque Roger Federer a pris sa retraite et que Rafael Nadal est sur le déclin.

Qui est vraiment le GOAT (plus grand joueur de tous les temps) au tennis ? Le débat fait rage entre les observateurs et personne n'arrive à départager Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Or, le palmarès risque de faire pencher la balance en faveur de l'un et cela semble bien parti pour sourire à Djokovic.

Federer à la retraite, Nadal pas au mieux

Près d'un an après avoir fait sa dernière apparition sur un court, Roger Federer prenait la décision de dire stop. Après un jubilé mémorable à la Laver Cup accompagné de Rafael Nadal, le Maestro disait adieu au circuit et peut-être à la distinction la plus anecdotique mais tout aussi symbolique. Désormais retraité, Federer n'est plus en mesure de remporter un Grand Chelem et porte donc son total à 20 titres. Il est déjà dépassé par Rafael Nadal (22) et Novak Djokovic (21), ses deux concurrents au titre de GOAT. Avec ce que l'on a vu cette saison, le Serbe ne semble pas près de s'arrêter en si bon chemin, à contrario de Nadal. En effet, le Majorquin fait nourrir énormément d'inquiétude quant à la suite de sa carrière. Sur la fin de saison, Nadal a flanché physiquement. Bien qu'auréolé de son 14ème Roland Garros et son 2ème Open d'Australie, il a vécu une saison galère. Après son forfait à Wimbledon, il n'a plus soulevé le moindre trophée. Défait au premier tour du Masters 1000 de Cincinnati, en 1/8ème de l'US Open, au premier tour de Bercy et éliminé en poule des ATP Finals, Rafa ne laisse rien présager de bon. Son corps est en train de le lâcher peu à peu, là où celui de Djokovic va toujours aussi bien. Le Serbe a ajouté un 21ème Grand Chelem à son escarcelle et se rapproche dangereusement du record de Nadal. De plus, il n'a pas été autorisé à participer à l'Open d'Australie ainsi qu'à l'US Open. Sans cela, il serait sans doute devant. En remportant Wimbledon et les ATP Finals, il a montré à une jeunesse dorée qu'il ne lui laissera rien.

Alcaraz et sa bande arrivent