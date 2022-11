Tennis : Nadal, Djokovic, Federer... Il prend position pour le GOAT

Pierrick Levallet

Pendant plus d'une décennie, Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal ont dominé le circuit ATP. Alors qu'il s'agit d'en désigner un pour être le GOAT, le débat fait rage. David Ferrer s'est alors prononcé sur la question. Et l'ancien joueur espagnol avoue avoir une petite préférence pour le Serbe, vainqueur de 21 tournois du Grand Chelem.

Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic... Ces trois joueurs ont dominé le circuit ATP pendant de nombreuses années. À eux trois, ils ont raflé pas moins de 63 tournois du Grand Chelem (22 pour Nadal, 21 pour Djokovic, 20 pour Federer). Le Suisse, l’Espagnol et le Serbe sont assurément les meilleurs de l’histoire du tennis. Mais lorsqu’il faut en désigner un pour être le GOAT, le débat fait rage.

« Djokovic me mettait le plus mal à l’aise »

David Ferrer s’est alors livré sur la question. Bien qu’il n’ait jamais battu Roger Federer, l’Espagnol a une préférence pour Novak Djokovic. « Cela dépend des caractéristiques de chaque joueur. Je n’ai jamais battu Federer, mais pour moi, c’était Djokovic qui me mettait le plus mal à l’aise, car je n’arrivais pas à lui faire mal avec mes coups. Et avec la façon dont je jouais, j’avais le sentiment que lorsqu’il se sentait bien, je ne pouvais tout simplement pas le battre dans un match » explique-t-il dans un entretien pour El Mundo .

«J’ai très envie de prouver que je suis toujours l’un des meilleurs joueurs du monde»