Tennis : Djokovic ira à l’Open d’Australie, il annonce déjà ses ambitions

Privé de territoire australien cette année et donc absent de l’Open d’Australie, Novak Djokovic pourra y être l’an prochain, de quoi le réjouir. Le Serbe a annoncé la couleur, lui qui espère renouer avec le succès sur ce tournoi du Grand Chelem qu’il a remporté neuf fois.

Cette année, Novak Djokovic a rongé son frein pendant un moment. Privé d’Open d’Australie et même interdit de territoire, le Serbe n’a pu disputer que Roland-Garros et Wimbledon. Une maigre consolation pour Djokovic qui a forcément perdu son rythme pendant ces périodes creuses. De retour sur les deux derniers Masters 1000, Novak Djokovic a fait une finale et une victoire. De bon augure avant l’Open d’Australie qu’il va, cette fois, pouvoir disputer.

Novak Djokovic sera en Australie

« J'étais très heureux de recevoir la nouvelle hier (mardi). C'était un soulagement sachant ce que moi et mes proches avons traversé cette année avec ce qui s'est passé en Australie et après l'Australie. Je ne pouvais pas recevoir meilleur nouvelle. Le fait de savoir maintenant ce que je vais faire pendant l'intersaison et que je vais commencer mon année en Australie a permis d'alléger un peu la pression que mon équipe et moi-même ressentions. Le fait que ce soit clair est une bonne chose pour nous », se félicitait Novak Djokovic après l’annonce de la nouvelle.

« J’ai très envie de prouver que je suis toujours l’un des meilleurs joueurs du monde »