Tennis : Djokovic rejoint Federer, il s'enflamme

Arnaud De Kanel

Tombeur de Casper Ruud en finale des ATP Finals de Turin, Novak Djokovic a égalé un nouveau record. Avec ce nouveau sacre, il porte son total à 6 trophées dans ce prestigieux tournoi de fin de saison et rejoint Federer en haut du palmarès. Il n'en fallait pas moins pour qu'il regagne confiance en lui.

Après une saison compliquée en raison de son interdiction de participer à l'Open d'Australie et à l'US Open, Novak Djokovic a une nouvelle fois montré qui était le patron du circuit. L'ancien numéro un mondial s'est défait de Casper Ruud (7-6, 6-3) pour s'adjuger son sixième Masters. Ainsi, il égale le record du néo-retraité Roger Federer. Aux anges, Djokovic affirme avec certitude qu'il reste le meilleur du monde.

Unrelenting. Unbreakable. UNDEFEATED.@DjokerNole wins a record-equalling SIXTH #NittoATPFinals title - defeating Ruud 7-5 6-3 to win in Torino!! pic.twitter.com/U4fKGkq4eU — Tennis TV (@TennisTV) November 20, 2022

«Je me vois toujours comme le meilleur joueur du monde»

Novak Djokovic a impressionné tout au long de la semaine. Engagé dans un marathon contre Daniil Medvedev, il s'était extirpé avec brio du piège tendu par le Russe. Il a récidivé face à Casper Ruud en finale. En gagnant le tournoi regroupant les huit meilleurs mondiaux, Nole a retrouvé confiance en lui. « Si je suis le meilleur du monde ? Non, je suis cinquième (sourire). Les classements montrent qui a eu la meilleure année et Alcaraz est le n°1. Il n'y a pas grand-chose à dire à ce sujet. Mais dans ma tête, je me vois toujours comme le meilleur joueur du monde, bien sûr. J'ai ce genre de mentalité, ce genre d'approche. Peu importe qui est en face, peu importe la surface, peu importe la saison, c'est toujours la même chose. Les ambitions sont aussi élevées que possibles. Ce genre d'approche m'a permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui, à 35 ans, avec l'un des plus grands trophées de ce sport » a-t-il confié dans des propos relayés par L'Equipe .

«J'ai eu une fin de saison extraordinaire»