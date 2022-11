Tennis : Tombeur de Medvedev, Djokovic rassure

Arnaud De Kanel

Au terme d'un match épique, Novak Djokovic est venu à bout de Daniil Medvedev pour son dernier match de poules aux ATP Finals de Turin. Le Serbe s'est dépouillé jusqu'au bout alors que sa qualification était déjà acquise. Durant le deuxième set, sa main s'est mise à trembler et cela commençait à inquiéter. Le Nole a tenu à rassurer tout le monde.

UN. REAL. 🔥After 3 hours 11 minutes @DjokerNole comes through a crazy match against Medvedev and makes it 3 for 3 in the Red Group!#NittoATPFinals pic.twitter.com/bkAfF8ndem — Tennis TV (@TennisTV) November 18, 2022

«C'était juste un épuisement général à cause des rallyes et de la longueur du match»

Présent en conférence de presse après sa victoire, Novak Djokovic explique pourquoi il est allé au bout de lui même malgré le fait que sa qualification était déjà acquise. « La fatigue durant le match ? C'était juste la fatigue d'une bataille éreintante. Je n'étais pas malade, je n'avais pas de pépin physique. C'était juste un épuisement général à cause des rallyes et de la longueur du match. À ce stade de ma carrière, chaque match comme celui-là est une occasion en or pour moi de remporter une victoire contre un des meilleurs joueurs de la planète. Il voulait terminer la saison par une victoire, je ne voulais pas perdre contre lui. Je ne sais pas calculer, je n'aime pas le faire et je ne l'ai jamais fait. Je suis très fier d'avoir trouvé un moyen de gagner » a-t-il confié dans des propos rapportés par L'Equipe .

«Je ne suis pas inquiet»