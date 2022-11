Tennis : L'avertissement de Djokovic à la nouvelle génération

Pierrick Levallet

Depuis quelques temps maintenant, la nouvelle génération pousse pour prendre la succession de Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal. Carlos Alcaraz et Holger Rune sont notamment les deux têtes d'affiche de cette vague de jeunes joueurs prometteurs. Mais Novak Djokovic ne compte leur laisser aucune chance et entend bien récupérer son trône.

Alors que Roger Federer vient tout juste de prendre sa retraite, Novak Djokovic et Rafael Nadal se rapprochent également de plus en plus de la fin de leur carrière. La nouvelle génération, elle, commence à pousser pour se faire une place sur le circuit. Carlos Alcaraz est déjà devenu numéro 1 mondial, et Holger Rune, bien que 10e au classement ATP, a été désigné comme le nouveau Djokovic par le Serbe en personne. Malgré tout, Nole garde son esprit de compétiteur et il ne veut laisser aucune chance aux jeunes joueurs.

Open d'Australie : L'énorme soulagement de Djokovic https://t.co/bhssMb9YL8 pic.twitter.com/IwAWLe8A9g — le10sport (@le10sport) November 16, 2022

«Je ne veux pas laisser les jeunes gagner des tournois»

« L’éclosion de la nouvelle génération ? C’est certainement une motivation. Je suis très heureux pour Alcaraz et Rune, pour les résultats qu’ils obtiennent à leur âge, et c’est certainement bon pour le tennis qu’il y ait de nouveaux visages sous les projecteurs. Mais en moi, il y a toujours un guerrier qui veut se battre. Je ne veux pas laisser les jeunes gagner des tournois » a expliqué Novak Djokovic lors de sa conférence de presse ce mercredi après sa victoire contre Andrey Rublev.

«Quand je suis sur le court, je veux les couper en deux»