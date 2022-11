Tennis : Une grande nouvelle tombe pour Djokovic, Nadal s’enflamme

Thibault Morlain

Une excellente nouvelle est tombée ces dernières heures : Novak Djokovic pourra bel et bien participer à l’Open d’Australie. Après la polémique suscitée en 2022 étant donné la non-vaccination du Serbe contre le coronavirus, l’ancien numéro 1 a obtenu son visa pour se rendre à Melbourne en janvier prochain. Une excellente nouvelle pour le tennis comme l’a souligné Rafael Nadal.

Vainqueur de l’Open d’Australie en 2021, Novak Djokovic n’avait pas pu défendre son titre en 2022 à Melbourne. En effet, n’étant pas vacciné contre le coronavirus, le Serbe n’avait pas été autorisé par la justice australienne à pénétrer sur le territoire. De quoi déclencher une énorme polémique, mais la décision était prise. Des questions s’étaient alors posées concernant la présence de Djokovic à l’Open d’Australie en 2023. Sera-t-il de la partie en janvier prochain ? La réponse est désormais connue et c’est oui.

« Un soulagement » pour Djokovic

En effet, la nouvelle est dernièrement tombée, Novak Djokovic est autorisé à se rendre en Australie pour disputer l’Open d’Australie. « J'étais très heureux de recevoir la nouvelle hier (mardi). C'était un soulagement sachant ce que moi et mes proches avons traversé cette année avec ce qui s'est passé en Australie et après l'Australie. Je ne pouvais pas recevoir meilleur nouvelle », expliquait d’ailleurs le Serbe à ce sujet.

« Je suis heureux pour lui »