Open d'Australie : L'énorme soulagement de Djokovic

Privé de l’édition 2022, Novak Djokovic n’avait pas pu remettre en jeu son titre lors du dernier Open d’Australie. Mais voilà que ce mardi, le Serbe a reçu son visa l’autorisant à voyager en Australie. Il est donc certain de pouvoir disputer la compétition en janvier prochain. Un énorme soulagement pour Djokovic qui a fait part de sa réaction suite à cette bonne nouvelle.

Le 16 janvier prochain débutera l’Open d’Australie. Lors de l’édition 2022, Novak Djokovic n’avait pas pu disputer la compétition du fait qu’il n’était pas vacciné contre le COVID-19. Cela ne sera pas le cas pour l'édition 2023. Ce mardi, les médias australiens ont annoncé la participation du Serbe à la compétition. Dans la foulée, Djokovic l'a confirmé. L’ancien numéro 1 mondial s’est d’ailleurs exprimé à ce sujet.

« J'étais très heureux de recevoir la nouvelle hier »

Présent en conférence de presse après sa victoire face à Andrey Rublev aux Masters, Novak Djokovic a exprimé sa joie d’avoir reçu son visa confirmant sa participation à l’Open d’Australie. « J'étais très heureux de recevoir la nouvelle hier (mardi). C'était un soulagement sachant ce que moi et mes proches avons traversé cette année avec ce qui s'est passé en Australie et après l'Australie. Je ne pouvais pas recevoir meilleur nouvelle ».

« Le fait que ce soit clair est une bonne chose pour nous »

Avec cette annonce, Novak Djokovic peut désormais se concentrer plus sereinement sur la suite de sa saison. « Le fait de savoir maintenant ce que je vais faire pendant l'intersaison et que je vais commencer mon année en Australie a permis d'alléger un peu la pression que mon équipe et moi-même ressentions. Le fait que ce soit clair est une bonne chose pour nous. »

« J'espère pouvoir passer un bon été australien »