Tennis

Tennis : L'incroyable révélation de Nadal après Bercy

Publié le 12 novembre 2022 à 14h35

Arnaud De Kanel

Défait au deuxième tour du Rolex-Paris-Masters de Bercy par l'Américain Tommy Paul, Rafael Nadal a tenté d'expliquer sa déconvenue. Comme à son habitude, l'Espagnol faisait partie des grands favoris pour la victoire finale. En réalité, Nadal n'était tout simplement pas bien, au point de vomir à l'issue de la dernière manche. Sa participation pour les finales des Masters à Turin n'est pas remise en cause.

Après sa blessure à Wimbledon, un Roland-Garros terminé sur les rotules et un US Open inquiétant, l'état de santé de Rafael Nadal fait parler. L'Espagnol n'est plus au top physiquement et a de nouveau chuté à Bercy, dès le deuxième tour. Une élimination précoce qui ne rassure pas pour la suite de sa carrière. A Bercy, il s'agissait de vomissements.

Tennis : Djokovic, Federer... Nadal lâche ses vérités sur son plus grand rival https://t.co/mPBJ7On8xl pic.twitter.com/yDKuG60FbO — le10sport (@le10sport) November 11, 2022

«J’ai été pris de vomissements à la fin du troisième set»

Rafael Nadal a souvent une excuse pour expliquer ses défaites. Battu par Tommy Paul dès le deuxième tour du Masters 1000 de Bercy la semaine passé, l'Espagnol a connu une mésaventure à la fin de la rencontre. « La vérité est que je n’avais pas fait de compétition depuis longtemps et que j’avais un petit problème à l’estomac, rien de plus. J’ai été pris de vomissements à la fin du troisième set, j’avais mal au ventre, rien de plus. C’est pourquoi je n’ai rien dit non plus. Il n’y avait pas de place pour ça et je vais bien. Une mauvaise journée et puis retour à l’entraînement » a-t-il révélé dans des propos relayés par We Love Tennis .

Nadal sera au Masters de Turin