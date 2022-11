Tennis

Tennis : Djokovic, Federer... Nadal lâche ses vérités sur son plus grand rival

Publié le 11 novembre 2022 à 02h35

Pierrick Levallet

Au coeur de sa carrière, Rafael Nadal a connu quelques rivalités sur le circuit. L’Espagnol était notamment régulièrement opposé à Roger Federer et Novak Djokovic, tant sur les courts que dans la course au plus grand nombre de titres en Grand Chelem. À l’approche de son entrée en lice au Masters, le joueur de 36 ans a dévoilé le nom de son plus grand rival.

À 36 ans, Rafael Nadal a une carrière bien remplie dans le tennis. L’Espagnol a presque tout gagné. Roland-Garros, Wimbledon, US Open, Open d’Australie, médaille d’or des Jeux Olympiques... Il ne lui manque plus qu’un titre des ATP Finals pour compléter son palmarès. Au cours de sa carrière, Rafael Nadal a également connu quelques rivalités, notamment avec Roger Federer et Novak Djokovic (avec qui il formait le Big 3 avant le départ à la retraite du Suisse). À l’approche de son entrée en lice dans le Masters face à Taylor Fritz ce dimanche, la légende espagnole a dévoilé le nom de son plus grand rival.

«Mon plus grand rival est Novak Djokovic»

Dans un entretien accordé au média brésilien Ge , Rafael Nadal a estimé que Novak Djokovic était son plus grand danger sur le circuit. Et il n’a pas manqué d’expliquer pourquoi : « Mon plus grand rival est Novak Djokovic. Après tout, il est le plus proche de mon record en Grand Chelem (21 contre 22, ndlr). Et pour toutes les fois où nous nous sommes affrontés, pour notre histoire. En activité, mon rival le plus dangereux, sans aucun doute, est Novak. »

Nadal a snobé Federer ?

Au cours de sa carrière, Rafael Nadal a également vécu une rivalité très intense avec Roger Federer. Alors que le Suisse arrivait au sommet de son art, l’Espagnol l’a battu à plusieurs reprises, notamment lors des finales de Grand Chelem. Mais malgré son historique avec Roger Federer qu’il a accompagné pour la dernière de l’homme de 41 ans sur un court de tennis à la Laver Cup, Rafael Nadal estime que son rival le plus sérieux est Novak Djokovic.