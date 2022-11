Tennis

Tennis : Déjà éliminé à Paris, Nadal dresse un terrible constat

Publié le 4 novembre 2022 à 08h35

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Présent à Paris pour disputer le Masters 1000, Rafael Nadal n’aura même pas passé le premier tour, battu par Tommy Paul. Encore juste physiquement, l’Espagnol reconnaît qu’il ne peut pas gagner un tel tournoi dans cet état de forme, lui qui s’apprête à disputer le Masters de Turin.

Depuis son élimination en 8ème de finale de l’US Open, Rafael Nadal est sur un fil. Même pendant la Laver Cup, il a lutté contre les pépins physiques pour s’aligner aux côtés de Roger Federer sur le double. Mais même dans une forme moyenne, Nadal avait annoncé sa présence pour le Masters 1000 de Paris. Quatre mois après son 14ème sacre à Roland-Garros, tout le public parisien n’attendait que Rafael Nadal.

Rafael Nadal trop juste physiquement

Mais l’Espagnol n’aura pas été en mesure de faire tomber Tommy Paul. Malgré le gain de la première manche, Rafael Nadal s’est incliné en trois sets. Résultat, le Majorquin ne remportera pas le Masters 1000 de Paris pour la première fois de sa carrière. Une déception pour Nadal, même s’il est conscient qu’il est loin de son meilleur niveau.

Puede ganar o perder pero hay algo que no tiene discusión.A Rafa Nadal se lo ovaciona siempre ♥️pic.twitter.com/3m2vMpvMEp — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) November 2, 2022

« J’espère que mon niveau de tennis sera au rendez‐vous et que mon corps tiendra le coup »