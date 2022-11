Tennis

Tennis : Djokovic reçoit un énorme message avant Bercy

Publié le 1 novembre 2022 à 02h35

Arnaud De Kanel

Vainqueur de Diego Schwartzman pour sen entrée en lice au Masters 100 de Bercy, le Franco-Américain Maxime Cressy affrontera Novak Djokovic au second tour. Il veut poursuivre son idylle parisienne mais cela passera par une victoire face à l'ancien numéro un mondial. Avant cette rencontre, Cressy envoie un message fort au Serbe.

Méconnu du grand public, Maxime Cressy a gravi les échelons cette saison pour atteindre le 34ème rang mondial. Bien qu'il défende la bannière américaine, le tennisman est natif de Paris et possède la double nationalité. Son aventure au Masters de Bercy, dans son pays natal, a bien débuté puisqu'il a sorti Diego Schwartzman. Au prochain tour, il retrouvera Novak Djokovic.

Après Federer, Djokovic fait une grande annonce sur sa retraite https://t.co/TCiLA9G5L0 pic.twitter.com/kEuLoZeynT — le10sport (@le10sport) October 31, 2022

«Gagner un match à Bercy, j’en ai rêvé»

Le public français a pu découvrir le talent de l'un de ses ressortissants au Masters 1000 de Bercy. Maxime Cressy a déployé son jeu pour disposer facilement de l'Argentin Diego Schwartzman. Après la rencontre, il était très ému : « Oui, j’ai deux 'chez moi' : Los Angeles et Paris. Gagner un match à Bercy, j’en ai rêvé depuis que je suis tout petit. Franchement, avoir le public derrière moi, c’était très spécial. Ne me demandez pas de trancher entre les Etats-Unis et la France, je joue pour les deux. Mais plus je gagne, plus on va me poser la question… »

«C’est un vrai bonheur de pouvoir me mesurer à lui»