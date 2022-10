Tennis

Tennis : Avant l’Open d’Australie, Novak Djokovic fait une terrible annonce

Privé d’Open d’Australie et d’US Open cette année, Novak Djokovic espère pouvoir jouer ces deux tournois l’an prochain. Même s’il refuse toujours de se vacciner, le Serbe est confiant. Avant de connaître le fin mot de l’histoire, Djokovic est revenu sur cette année si particulière qu’il vient de vivre, assurant que « de nombreux masques sont tombés ».

Novak Djokovic a peut-être vécu l’année la plus difficile de sa carrière. Même s’il a encore gagné Wimbledon, le Serbe a surtout été enquiquiné par les contraintes qui lui ont été imposées en raison de son refus de se vacciner. Privé d’Open d’Australie (également interdit de territoire) et d’US Open, Novak Djokovic a pris son mal en patience, lui qui a conservé un niveau remarquable. Malgré tout, cette année restera frustrante dans son esprit.

A quelques mois de l’Open d’Australie, Novak Djokovic espère faire enfin son retour sur le sol australien. Si la situation semble s’améliorer pour lui, le Serbe reste prudent. En attendant d’avoir la décision finale, Djokovic est revenu sur cette année si particulière, lui qui reconnaît avoir appris beaucoup de choses.

Djokovic defeated Nadal and/or Federer on his way to 41 of his 90 titles - nearly half of his total. Nobody has won more titles against the Big 3 than Djokovic.Novak Djokovic walked the toughest roads and conquered it all and that is why he is the greatest of all time. pic.twitter.com/6Phxuwa0mX