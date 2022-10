Tennis

Tennis : Djokovic reçoit un soutien inattendu pour l’Open d’Australie

Publié le 27 octobre 2022 à 02h35

Pierrick Levallet

Après avoir manqué l’Open d’Australie en janvier dernier parce qu’il n’est pas vacciné contre la Covid-19, Novak Djokovic pourrait voir le scénario se reproduire en 2023. Pour le moment, le Serbe n’est pas assuré de pouvoir pénétrer sur le territoire australien. Le joueur de 35 ans a d’ailleurs reçu un soutien totalement inattendu pour sa participation au tournoi du Grand Chelem.

En janvier dernier, Novak Djokovic n’avait pas pu participer à l’Open d’Australie. Le joueur serbe, non vacciné contre la Covid-19, avait vu l’accès au territoire australien lui être refusé. Et le scénario pourrait bien se répéter pour l’Open d’Australie 2023. Novak Djokovic est toujours fidèle à ses principes et n’est toujours pas vacciné contre le coronavirus. La situation n’a pas l’air d’avoir évolué.

«Toute la situation s’est transformée en cirque»

De ce fait, les soutiens se multiplient pour Novak Djokovic. Même Christopher Eubanks, 137e mondial, espère voir le Serbe à l’Open d’Australie. « J’espère que Novak pourra jouer cet Open d’Australie, je veux dire que toute la situation s’est transformée en cirque (en début d’année, avec au final l’expulsion de Djokovic, ndlr), mais Novak n’y est pas pour grand chose. Je pense qu’il y a eu beaucoup de reproches à faire à Tennis Australia et au gouvernement australien, qui ont peut‐être relayé des informations erronées. Novak est venu, il pensait qu’il allait pouvoir concourir et parce qu’on lui a donné de mauvaises informations, il a été expulsé. Nous connaissons la règle selon laquelle si vous êtes expulsé, vous ne pouvez pas obtenir de visa pendant trois ans. Nous comprenons tout cela » a-t-il expliqué au micro de Tennis Channel .

«Je crois que Novak pourra jouer»