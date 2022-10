Tennis

Tennis : Murray fait une terrible annonce pour la suite de sa carrière

Publié le 26 octobre 2022 à 14h35

Présent aux côtés de Roger Federer il y a quelques semaines pour son dernier match, Andy Murray, désormais âgé de 35 ans, se rapproche lui aussi de plus en plus de la fin de sa carrière. Il a d'ailleurs récemment confié qu’il souhaitait passer plus de temps avec sa famille, quitte à faire passer le tennis au second plan.

Une page de l’histoire du tennis s’est tournée. Il y a quelques semaines, lors de la Laver Cup, Roger Federer a disputé le dernier match de sa carrière en compagnie de Rafael Nadal. Un événement également partagé avec Novak Djokovic et Andy Murray, les autres membres du Big 4.

« C'est quelque chose que je ne veux pas manquer »

Actuellement présent à l’ATP de Bâle, le Britannique s’est exprimé sur la suite qu’il compte donner à sa carrière, dans un entretien accordé à Watson . Désormais âgé de 35 ans, Andy Murray assure vouloir donner la priorité au temps passé avec sa famille et a l’intention de mettre sa carrière en retrait : « Ma deuxième fille et mon fils ont tous deux leur anniversaire cette semaine - et c'est quelque chose que je ne veux pas manquer. Car je veux être là pour eux autant que possible. C'est très difficile pour moi. Cet été, par exemple, j'ai passé cinq semaines aux Etats-Unis. C'est trop long pour moi . »

« Je vais faire des choses qui ne sont pas les meilleures pour le tennis »