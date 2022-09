Tennis

Après la retraite de Federer,Murray fait une annonce sur son avenir

Publié le 27 septembre 2022 à 02h35 par Dan Marciano

Les derniers jours ont été marqués par la retraite de Roger Federer. Agé de 41 ans, le Suisse a disputé un dernier double aux côtés de Rafael Nadal avant de faire ses adieux au tennis. Coéquipier du Maestro à la Laver Cup, Andy Murray est revenu sur la retraite de son ancien rival, avant de faire le point sur son propre avenir.

Une page se tourne. Considéré par beaucoup comme le plus grand joueur de l'histoire, Roger Federer a définitivement rangé ses raquettes après un double disputé avec Rafael Nadal. Ce dernier n'a pu retenir ses larmes lors de la cérémonie organisée en l'honneur du Suisse lors de la Laver Cup. L'émotion était également très présente chez Andy Murray, autre membre du Big 4 et grand rival de Federer. A Londres, l'Ecossais a rendu hommage à l'ancien numéro un mondial et espère qu'il restera dans le monde du tennis.

Zidane, Nadal… Ces légendes s’inclinent face à Federer https://t.co/Jyn3oZqfPz pic.twitter.com/ICyj9uhYka — le10sport (@le10sport) September 26, 2022

Murray rend hommage à Federer

« Je suis sûr que Roger va rester impliqué dans cet évènement d'une façon ou d'une autre, et peut-être un jour comme capitaine de l'équipe. Il est super au bord du terrain. Il regarde beaucoup de tennis, adore ce sport. Je pense que pour les anciens joueurs qui veulent devenir coach, c'est important de rester au fait et de bien connaître les joueurs. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'il fera, mais j'espère qu'il restera actif dans le tennis. Il a dit qu'il le ferait. Peut-être qu'il fera un peu de télé. Je sais à quel point il aime Wimbledon. Mais ce serait génial pour le tennis qu'il reste dans les parages » avait déclaré Murray, avant de faire le point sur sa situation personnelle.

« Je ne mérite pas des adieux comme ça »

Agé de 35 ans, Andy Murray est également proche de la fin. L'ancien numéro un mondial, longtemps handicapé par des douleurs à la hanche, s'est exprimé sur son avenir. « Ma retraite ? Je n’y pense pas vraiment pour le moment. Je ne le ferai pas et je ne mérite pas des adieux comme ça. Roger méritait cette soirée, et c’était super spécial d’avoir tous ces gars là qui regardaient depuis le bord du court, la soirée était vraiment spéciale » a déclaré le joueur dans des propos rapportés par We Love Tennis .

Murray fait le point sur son avenir