Tennis

Tennis : Le clan Federer révèle les clés de son succès

Publié le 26 septembre 2022 à 06h35 par La rédaction

Roger Federer a disputé le dernier match de sa carrière, mettant fin à 25 ans d'une carrière riche en succès. En plus de son talent indéniable, le Suisse conservait une rigueur assez impressionnante lors de ses entrainements. Dans le clan Federer, on explique la réussite du maitre à jouer par cette capacité à ne jamais rechigner devant l'effort.

Une défaite et puis s'en va. La légende du tennis mondial tourne l'une des plus belles pages de l'histoire du sport. Roger Federer a tout gagné durant sa carrière et son entraineur Ivan Ljubicic dévoile les clés de son succès. Pour le Croate, un coach ne peut pas rêver mieux que le Suisse pour travailler.

«C'est la personne idéale à coacher»

Il n'y a pas de secrets lorsqu'un sportif performe aussi longtemps au plus haut niveau. L'entrainement est la base du succès. A ce sujet, Ivan Ljubicic décrit la rigueur que s'imposait Roger Federer. « Comment il était à l'entrainement ? Toujours ouvert sur de nouvelles choses. Toujours "pushy". Il n'y a pas eu une fois en sept ans où il a dit "non", où j'ai dû dire "et si on s'entraînait plus ?". C'est lui qui demandait toujours, et nous qui nous inquiétions pour savoir si ce n'était pas un peu trop. Qu'est-ce que je peux dire ? C'est la personne idéale à coacher » a confié l'entraineur du Suisse à L'Equipe .

«Il faut être prêt à prendre ses responsabilités»