Tennis

Après sa retraite, le clan Federer tranche pour le GOAT

Publié le 23 septembre 2022 à 20h35 par Pierrick Levallet

Depuis l’annonce de Roger Federer sur ses réseaux sociaux, les hommages ne cessent de pleuvoir pour le Suisse. Mais le débat du GOAT avec Rafael Nadal et Novak Djokovic a également été relancé. Ivan Ljubicic - l’entraîneur de Roger Federer - a d’ailleurs été interrogé sur le sujet. Et ce dernier estime que le Big 3 a réalisé quelque chose de totalement exceptionnel.

Il y a quelques jours, Roger Federer a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’il allait prendre sa retraite après la Laver Cup. La nouvelle a fait l’effet d’une bombe, et depuis les hommages ne cessent de pleuvoir. Le débat du GOAT a également été relancé, le Suisse étant considéré comme l’un des meilleurs de l’histoire avec Rafael Nadal et Novak Djokovic. D’ailleurs, Ivan Ljubicic - l’entraîneur de Roger Federer - estime que le Big 3 a réalisé quelque chose d’exceptionnel dans le tennis.

Tennis : Djokovic, Nadal... Federer raconte cette incroyable création https://t.co/IKbIoc9G3T pic.twitter.com/zy8g2OTnuI — le10sport (@le10sport) September 22, 2022

«Roger, Novak et Rafa ont tous trois accompli des choses qui ne seront jamais réalisées à l’avenir»

« Je ne sais pas quels devraient être les critères, mais je ne pense pas qu’il y ait une réponse claire. Que signifie « être le plus grand » ? Est‐ce que le plus grand est celui qui a le plus de succès ou est‐ce que c’est l’inverse ? Roger, Novak et Rafa ont tous trois accompli des choses qui ne seront jamais réalisées à l’avenir. Ils ont porté ce sport à un niveau incroyable, il n’y a donc aucune raison de chercher la réponse du GOAT » a-t-il expliqué dans des propos rapportés par We Love Tennis .

«N’importe lequel des trois peut être le GOAT»