Tennis

Tennis : Alcaraz explose, le clan Nadal avait tout vu

Publié le 23 septembre 2022 à 02h10 par La rédaction

Carlos Alcaraz a littéralement crevé l'écran cette saison. A seulement 19 ans, le compatriote de Rafael Nadal a remporté son premier Grand Chelem à l'US Open et caracole en tête du classement ATP. Dans l'entourage de Nadal, on estime que l'explosion d'Alcaraz était prévisible compte tenu de ses performances chez les jeunes.

Le circuit ATP tient sa nouvelle tête d'affiche avec Carlos Alcaraz. Après plus d'une décennie de domination de Roger Federer, Novak Djokovic ou encore Rafael Nadal, le jeune espagnol apparait pour leur succéder. Il vient tout juste de remporter l'US Open, plus jeune joueur à soulever un Grand Chelem depuis Rafael Nadal en 2005 à Roland Garros. Sa victoire sur Casper Ruud l'a propulsé au premier rang mondial, explosant ainsi le record de précocité de Lleyton Hewitt, numéro un mondial 9 mois après avoir fêté ses 20 ans. Alcaraz impressionne et chez les Nadal, on avait tout vu.

The Next Big 3 according to Carlos Alcaraz:👤 Alcaraz👤 Sinner👤 Zverev Only 62 Grand Slams left 🙃 pic.twitter.com/SSpXyoPKkV — We Are Tennis (@WeAreTennis) September 20, 2022

«On m’a parlé de lui quand il avait 12 ou 13 ans»

Dans une chronique pour El Pais , Toni Nadal, oncle et ancien coach de Rafa , est revenu sur le phénomène Alcaraz. « En deux semaines, il a réalisé ce que beaucoup de grands joueurs de tennis aspirent à réaliser tout au long de leur carrière sportive ; la précocité avec laquelle il y est parvenu sera très difficile à battre. On m’a parlé de lui quand il avait 12 ou 13 ans et la première fois que je l’ai vu jouer, quand il avait 14 ou 15 ans, il m’a vraiment impressionné. Alcaraz a montré qu’il est le joueur qui a le plus de chances de remplacer le Big 3 » a-t-il lâché.

Vers un nouveau Big 3 ?