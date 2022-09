Tennis

Tennis : L’hommage bouleversant du clan Nadal à Federer

Publié le 20 septembre 2022 à 08h35 par Jules Kutos-Bertin

Alors qu’il a annoncé la semaine dernière qu’il prendrait sa retraite après la Laver Cup, Roger Federer reçoit une pluie d’hommages. Toni Nadal y est lui aussi allé du sien. Le coach espagnol a loué le comportement exemplaire du Suisse qu’il considère comme « un modèle ».

Cela fait tellement longtemps qu’il est là qu’on pensait presque que sa carrière ne s’arrêterait jamais. Après plus d’un an d’absence suite à ses problèmes aux genoux, Roger Federer a décidé de dire stop. Le Suisse laissera derrière lui une carrière immense. Avec 20 titres du Grand Chelem et plus de 100 tournois remportés, Federer fait indéniablement partie des meilleurs joueurs de l’histoire.

Federer arrêtera après la Laver Cup

« La Laver Cup la semaine prochaine à Londres (du 23 au 25 septembre, ndlr) sera mon dernier événement ATP. [...] J'ai travaillé dur pour retrouver une forme compétitive complète. Mais je connais aussi les capacités et les limites de mon corps, et le message qu'il m'a adressé ces derniers temps est clair. J'ai 41 ans. J'ai joué plus de 1.500 matches en 24 ans. Le tennis m'a traité plus généreusement que je ne l'aurais jamais imaginé, et je dois maintenant reconnaître quand il est temps de mettre fin à ma carrière », a annoncé Roger Federer dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux.

« Federer a été un modèle »