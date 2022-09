Tennis

Avant sa retraite, le clan Federer laisse planer un énorme doute

Publié le 19 septembre 2022 à 20h35 par Jules Kutos-Bertin

La semaine dernière, Roger Federer a secoué la planète tennis en annonçant qu’il prendrait sa retraite après la Laver Cup qui aura lieu du 23 au 25 septembre. Si le Suisse est déjà sur place, Pierre Paganini, son préparateur physique, assure qu’il décidera au dernier moment s’il joue ou non cet ultime tournoi.

Blessé depuis l’édition 2021 de Wimbledon, Roger Federer s’est longtemps préparé pour son retour. Le Suisse s’est fait opérer, il a enchainé avec la rééducation et se voyait déjà de retour sur les courts. Mais son corps a été capricieux et Federer a préféré prendre sa retraite, une décision inattendue qui a totalement bousculé la planète tennis.

Une dernière danse pour Federer ?

« La Laver Cup la semaine prochaine à Londres (du 23 au 25 septembre, ndlr) sera mon dernier événement ATP. [...] J'ai travaillé dur pour retrouver une forme compétitive complète. Mais je connais aussi les capacités et les limites de mon corps, et le message qu'il m'a adressé ces derniers temps est clair. J'ai 41 ans. J'ai joué plus de 1.500 matches en 24 ans. Le tennis m'a traité plus généreusement que je ne l'aurais jamais imaginé, et je dois maintenant reconnaître quand il est temps de mettre fin à ma carrière », a annoncé Roger Federer sur ses réseaux sociaux.

Bonjour 👋24 ans après le début de sa carrière, nous attaquons la dernière semaine de Roger Federer sur le circuit ATP...Bonne journée. pic.twitter.com/bICQgyucx8 — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) September 19, 2022

« Roger décidera probablement au dernier moment s'il joue »