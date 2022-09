Tennis

Tennis : Alcaraz sous pression ? Il répond

Publié le 19 septembre 2022 à 16h35 par La rédaction

Après sa victoire à l'US Open, Carlos Alcaraz a conquis le trône de numéro un mondial. C'est avec ce statut inédit que le Murcien s'est incliné face à Félix Auger-Aliassime en Coupe Davis. Cependant, il ne ressent pas de pression particulière et entend bien tenir son rang pour les prochains tournois.

Carlos Alcaraz est entré dans la légende du tennis. A 19 ans, il est devenu le plus jeune numéro un mondial de l'histoire après sa victoire à l'US Open. Le Murcien a disputé son premier match avec ce nouveau statut, ponctué d'une défaite face à Félix Auger-Aliassime. Cependant, il avoue faire abstraction de son rang et ne ressent aucune pression.

« Je ne l’ai pas ressenti »

Présent en conférence de presse après sa victoire face au Sud‐coréen Kwon Soonwoo, Carlos Alcaraz a été interrogé sur la pression que représente son tout nouveau statut de numéro un mondial. « Si je subis la pression ? Je dirais que oui, mais je ne l’ai pas ressenti. J’ai entendu Medvedev dire qu’il ressentait la pression d’être le numéro 1. Dans mon cas, c’est peut‐être parce que j’ai joué la Coupe Davis et que j’avais la chaleur de tous les gens derrière moi, je ne jouais pas seul, donc c’était plus facile. Nous verrons dans un tournoi individuel, quand je suis seul sur le court, comment je gère cette pression » a-t-il confié dans des propos rapportés par We Love Tennis .

