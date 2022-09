Tennis

Djokovic, Nadal... Ce bouleversant témoignage sur Federer

Publié le 19 septembre 2022 à 04h35 par La rédaction

Ce jeudi, on apprenait tous l’annonce de Roger Federer concernant sa future retraite. Le joueur avait indiqué qu’il mettra fin à sa carrière juste après la Laver Cup (du 23 au 25 septembre). De nombreux sportifs ont tenu à lui rendre hommage et notamment Patrick Mouratoglou. L’entraîneur français aura connu énormément de champions entraînant Serena Williams, Grigor Dimitrov ou encore Simona Halep. Au moment de rendre hommage à Roger Federer, Patrick Mouratoglou est revenu sur quelques anecdotes sur l’ancien numéro un mondial.

Ce jeudi 15 septembre, Roger Federer annonçait une terrible nouvelle pour les amoureux du tennis en annonçant sa retraite. De nombreux sportifs ont tenu à lui rendre hommage après cela, comme par exemple Kylian Mbappé, Jo-Wilfried Tsonga ou encore Rafael Nadal. Sur son compte Instagram, ça a été au tour de Patrick Mouratoglou de rendre hommage à l’ancien numéro un mondial.

« Le plus grand ambassadeur que notre sport ait jamais eu »

« Le plus grand ambassadeur que notre sport ait jamais eu ! Tu as amené la qualité du jeu et les valeurs de ce jeu à un niveau totalement différent » Voici les mots de Patrick Mouratoglou au moment de rendre hommage à Roger Federer sur son compte Instagram . Mais l’entraîneur français est notamment revenu sur quelques moments de la carrière de l’ancien numéro un mondial.

« Il était un super‐héros et il est devenu un humain »

Dans des propos relayés par WeLoveTennis , Patrick Mouratoglou est revenu sur deux moments de la carrière de Roger Federer. La première anecdote sur le Suisse qui a marqué l’entraîneur français est au moment de l’Open d’Australie en 2006 où le Suisse s’était mis à pleurer au moment de la remise du trophée. « La première chose dont je me souviens, c’est la cérémonie de remise des trophées à l’Open d’Australie 2006 où il a complètement craqué, il a pleuré. Il était un super‐héros et il est devenu un humain. C’est le premier qui a vraiment fait ça. »

« Ces deux matchs sont entrés dans l’histoire »