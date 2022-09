Tennis

Tennis : Le clan Federer justifie sa décision fracassante

Publié le 17 septembre 2022 à 14h35 par La rédaction

La terrible annonce était redoutée, elle est désormais confirmée depuis jeudi : Roger Federer arrêtera sa carrière après la Laver Cup. Face à la grande tristesse des fans du Suisse, son entraineur a expliqué cette décision mûrement réfléchie. Le Maestro peut compter sur le soutien de sa famille qui l'aide à rester positif.

Dans un communiqué publié sur l'ensemble de ses réseaux sociaux ce jeudi, Roger Federer a annoncé mettre un terme à sa carrière à l'issue de la Laver Cup qui se tiendra le week-end prochain. Cette nouvelle retentissante ne manque pas de faire réagir les plus grands sportifs de l'histoire comme Rafael Nadal, Novak Djokovic ou encore Lionel Messi. Mais cette fois-ci, c'est l'un des hommes de l'ombre de Federer, à l'origine de ses plus grandes victoires qui est sorti du silence. Severin Lüthi, entraineur et ami de Roger Federer, revient sur cette décision.

Tennis : La nouvelle sortie poignante de Federer sur sa retraite https://t.co/xXCpCicsxu pic.twitter.com/lSSZHaDiuR — le10sport (@le10sport) September 17, 2022

« Il ne faisait tout simplement pas assez de progrès »

Dans un entretien accordé au quotidien zurichois Tages Anzeiger , Severin Lüthi explique que la retraite était la seule option viable pour Federer. « Il ne faisait tout simplement pas assez de progrès. Il a 41 ans, il est sur le circuit depuis si longtemps, il a joué plus de 1500 matchs. Sa retraite est une combinaison de tous ces facteurs. Roger a rendu les choses faciles pour nous (son staff). Bien sûr c'était une décision émouvante pour lui. Il y a de la passion derrière tout ça. Mais il arrive à toujours se montrer positif à propos de tout. Ca aurait été plus dur pour moi s'il était apparu dévasté. La façon dont il a appréhendé tout le processus m'a aidé aussi. Il m'a appelé deux ou trois fois pour me demander comment j'allais. Il pense tout le temps aux autres » avoue Lüthi.

« Là, il est bien, avec sa famille »

L'entraineur de Roger Federer rassure tout le monde, la légende suisse va bien et profite de ses moments en famille. « Là, il est bien, avec sa famille. Je pense que maintenant il faudrait se retourner sur tout ce qu'il a accompli plutôt que sur la seule fin de sa carrière. Tous ses beaux succès. Les gens ne doivent pas être seulement tristes mais aussi heureux, à propos de toutes les expériences qu'ils ont vécues avec Roger » a-t-il confié.

« Il ne tournera pas le dos au tennis »