Tennis

La nouvelle sortie poignante de Federer sur sa retraite

Publié le 17 septembre 2022 à 08h35 par Pierrick Levallet

Ce jeudi, Roger Federer a annoncé qu’il allait mettre un terme à sa carrière après la Laver Cup qui se tiendra dans quelques jours. Depuis la bombe sur l’avenir du Suisse, les hommages ne cessent de pleuvoir. Le joueur de 41 ans n’a d’ailleurs pas manqué d’en rajouter une couche sur son départ à la retraite sur les réseaux sociaux.

Attendu sur les courts depuis plus d’un an, Roger Federer ne fera qu’un retour éphémère dans les prochains jours. Le Suisse était éloigné des terrains à cause d’une blessure au genou et va de nouveau jouer pendant la Laver Cup. Mais à l’issue de ce tournoi, le joueur de 41 ans mettra un terme à sa carrière comme il l’a annoncé sur ses réseaux sociaux.

«Il est temps de mettre fin à ma carrière»

« La Laver Cup la semaine prochaine à Londres (du 23 au 25 septembre, ndlr) sera mon dernier événement ATP. [...] J'ai travaillé dur pour retrouver une forme compétitive complète. Mais je connais aussi les capacités et les limites de mon corps, et le message qu'il m'a adressé ces derniers temps est clair. J'ai 41 ans. J'ai joué plus de 1.500 matches en 24 ans. Le tennis m'a traité plus généreusement que je ne l'aurais jamais imaginé, et je dois maintenant reconnaître quand il est temps de mettre fin à ma carrière » a annoncé Roger Federer dans une vidéo publiée sur son compte Twitter .

It was beautiful to release the news surrounded by my Mum and Dad and Mirka. Who would have thought that the journey would last this long. Just incredible! pic.twitter.com/0rRAMRSaRu — Roger Federer (@rogerfederer) September 16, 2022

«Qui aurait cru que le voyage durerait aussi longtemps ?»