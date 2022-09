Tennis

Tennis : Roger Federer lâche une véritable bombe pour son avenir

Publié le 15 septembre 2022 à 16h35 par Pierrick Levallet

Attendu de pied ferme sur les courts alors qu’il est absent depuis plus d’un an en raison d’une blessure au genou, Roger Federer ne va faire qu’un bref retour. Sur ses réseaux sociaux, la légende suisse a annoncé qu’elle mettait un terme à sa carrière après la Laver Cup, qui se déroulera du 23 au 25 septembre.

Touché au genou depuis plus d’un an maintenant, Roger Federer était grandement attendu pour son retour sur les courts. Une fois rétabli, le joueur de 41 ans avait prévu de participer à 15 événements ATP, dont Wimbledon en 2023. Le Suisse voulait participer encore une fois au tournoi du Grand Chelem de Londres, où il a si souvent été victorieux. Mais finalement, Roger Federer a préféré écouter son corps, qui lui envoyait plusieurs signaux ces dernières années.

To my tennis family and beyond,With Love,Roger pic.twitter.com/1UISwK1NIN — Roger Federer (@rogerfederer) September 15, 2022

Federer annonce sa retraite

Sur ses réseaux sociaux, Roger Federer a annoncé qu’il allait prendre sa retraite le 25 septembre prochain. « La Laver Cup la semaine prochaine à Londres (du 23 au 25 septembre, ndlr) sera mon dernier événement ATP. De tous les cadeaux que le tennis m'a offert au fil des années, le plus grand, sans aucun doute, a été les personnes que j'ai rencontrées en cours de route: mes amis, mes concurrents et, surtout, les fans qui donnent vie à ce sport » explique-t-il dans une vidéo adressée à la « famille du tennis et au-delà ».

«Il est temps de mettre fin à ma carrière»

Le Suisse a ensuite poursuivi : « Comme beaucoup d'entre vous le savent, ces trois dernières années, j'ai dû relever des défis sous la forme de blessures et d'interventions chirurgicales. J'ai travaillé dur pour retrouver une forme compétitive complète. Mais je connais aussi les capacités et les limites de mon corps, et le message qu'il m'a adressé ces derniers temps est clair. J'ai 41 ans. J'ai joué plus de 1.500 matches en 24 ans. Le tennis m'a traité plus généreusement que je ne l'aurais jamais imaginé, et je dois maintenant reconnaître quand il est temps de mettre fin à ma carrière. »

