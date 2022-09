Tennis

Djokovic, Nadal, Federer... Un scénario catastrophe se dessine

Publié le 11 septembre 2022 à 23h35 par La rédaction

Le Big 4 s'était donné rendez-vous pour la Laver Cup qui débutera le vendredi 23 septembre prochain. Mais à deux semaines du lancement du tournoi, la présence des trois monuments du tennis mondial à savoir Novak Djokovic, Roger Federer, Andy Murray et Rafael Nadal, est plus que menacée pour plusieurs raisons. Il y a de quoi s'inquiéter.

La Laver Cup est en quelques sortes le jubilé de la saison, le moment où les meilleurs tennismans de la planète s'affrontent le temps d'un week-end. La cinquième édition se déroulera à Londres cette année et elle est très attendue. En effet, Roger Federer devrait faire son retour sur les courts, accompagné de Novak Djokovic, Rafael Nadal et du local Andy Murray. Une association historique du Big 4 , véritable locomotive du circuit ATP au 21ème siècle. Mais les choses semblent se compromettre...

Players with the most titles in the biggest 5 events among the big 3 :Australian Open : Novak Djokovic 🇷🇸Roland Garros : Rafael Nadal 🇪🇸Wimbledon: Roger Federer 🇨🇭US Open : Roger Federer 🇨🇭ATP Finals : Roger Federer 🇨🇭 pic.twitter.com/yoWdt0SeBJ — NawaF 〽️ (@iDelpo_) September 9, 2022

Grosse inquiétude pour Federer

La présence du Suisse parait de moins en moins probable au fil des jours. Absent depuis Wimbledon en 2021, Roger Federer a confirmé ressentir des douleurs à son genou par l'intermédiaire de son agent Tony Godsick. « Roger s’entraîne depuis quelques semaines et a ressenti une douleur au genou. Malgré cela, il continue d’essayer et n’abandonne rien. Il a fait du fitness et joué au tennis. Il essaie de se préparer pour la Laver Cup » lâchait l'agent de la légende suisse. Quelques semaines auparavant, Federer indiquait qu'il poursuivait sa rééducation : « Je dois juste rester patient et faire des progrès constants. Je suis très actif. Je vais à la salle 5 ou 6 fois par semaine. J'obtiendrai beaucoup d'informations dans les prochains mois. Je ne joue pas beaucoup au tennis, un peu avec les enfants. Je pourrais en faire beaucoup plus, mais nous nous concentrons sur la forme physique en ce moment, il n'y a pas de surcharge. Le tennis doit encore attendre un peu. » Son retour se complique...

Nadal attend un heureux événement

De son côté, le dernier vainqueur de Roland-Garros est au chevet de sa femme qui attend un enfant. « Je vais rentrer à la maison, dans un premier temps. J'ai des choses bien plus importantes que le tennis qui vont arriver dans ma vie personnelle, avec la naissance de mon premier fils (attendu fin octobre, début novembre). C'est le moment de faire un reset. Puis, revenir sur la vie professionnelle, retourner à l'entraînement, faire une mini présaison pour terminer peut-être l'année en Europe avec de bonnes sensations. Je viens de perdre un huitième de finale sur le dernier Grand Chelem de l'année. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est difficile de faire une analyse précise de ce que va être mon futur immédiat » déclarait Rafael Nadal après son élimination face à Frances Tiafoe.

Djokovic blessé ?