Tennis

US Open : Djokovic, Federer… Ils vont être détrônés

Publié le 11 septembre 2022 à 12h35 par Jules Kutos-Bertin

Alors qu’il va affronter Casper Ruud en finale de l’US Open ce dimanche, Carlos Alcaraz a l’occasion de devenir l’un des plus jeunes vainqueurs de Grand Chelem. Même si une poignée de joueurs, dont Rafael Nadal, a fait mieux, le jeune Espagnol peut détrôner Roger Federer et Novak Djokovic en cas de succès.

Ce dimanche, face à Casper Ruud, Carlos Alcaraz aura l’occasion de remporter son premier titre du Grand Chelem. A seulement 19 ans, l’Espagnol deviendra également numéro un mondial en cas de succès face au Norvégien. Un scénario totalement inédit puisque en cas de victoire de Casper Ruud, c’est ce dernier qui prendra la place de numéro un mondial. Mais le grand favori de ce duel, c’est bien Carlos Alcaraz.

Sampras, Becker, Chang : jeunesse triomphante

En cas de succès, Carlos Alcaraz ne deviendrait pas le plus jeune de l’histoire à remporter un tournoi du Grand Chelem. En 1953, Lew Hoad a remporté l’Open d’Australie à seulement 18 ans et deux mois. Michael Chang, l’Américain, a lui triomphé à Roland-Garros à 17 ans et trois mois, une performance exceptionnelle. A Wimbledon, le plus jeune vainqueur se nomme Boris Becker qui est venu s’imposer à 17 ans et sept mois en 1985. En revanche, Carlos Alcaraz pourrait se placer juste derrière Pete Sampras qui a gagné son premier majeur à 19 ans et un mois, c’était à l’US Open en 1990.

Titré à 19 ans et deux jours, le monstre Nadal

Et dans tout ça, où se placent Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic ? L’Espagnol a été plus précoce que ses deux compères. Le 5 juin 2005, Nadal a seulement 19 ans et deux jours lorsqu’il vient remporter son premier titre à Roland-Garros. 13 autres suivront derrière, un exploit. Face à l’Argentin Mariano Puerta, le Majorquin s’impose en quatre manches et lance sa carrière. La suite, tout le monde la connaît…

Un peu moins bien pour Federer et Djokovic

Pour Federer et Djokovic, l’histoire est un peu différente. Le Suisse a 22 ans lorsqu’il remporte son premier titre du Grand Chelem en 2003 à Wimbledon en battant Mark Philippoussis en finale. Derrière, Federer enchaînera très rapidement puisqu’il remportera trois des quatre tournois l’année suivante. De son côté, Novak Djokovic a glané son premier titre en 2008, à 21 ans, en venant à bout d’un certain Jo-Wilfried Tsonga en finale. Même s’ils ne sont pas les plus jeunes, Federer et Djokovic ont rattrapé le temps perdu derrière…

How does @carlosalcaraz keep winning points like this'!📻: US Open Radio pic.twitter.com/4zaulRL8DM — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2022

Carlos Alcaraz en route pour l’histoire