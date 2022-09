Tennis

US Open : Alcaraz en finale, énorme coup dur pour Nadal

Publié le 10 septembre 2022 à 09h35 par Jules Kutos-Bertin

Avec les qualifications de Casper Ruud et Carlos Alcaraz pour la finale de l’US Open, Rafael Nadal est assuré de ne pas récupérer la place de numéro un mondial. Alors que l’un des deux finalistes remportera son premier Grand Chelem, le vainqueur de ce duel récupérera aussi la première place au classement ATP.

En arrivant à l’US Open, Rafael Nadal savait que, sans Novak Djokovic, il avait l’opportunité de récupérer sa place de numéro un mondial qu’il a abandonné il y a bien des années. Avec l’élimination express de Daniil Medvedev, Nadal était même en posture idéale pour finir l’US Open avec ce petit bonus à la clé. Même sa défaite en huitième de finale contre Frances Tiafoe ne venait pas remettre en cause ce défi.

Nadal ne sera pas numéro un mondial

Finalement, c’est les parcours respectifs de Casper Ruud et Carlos Alcaraz qui sont venus rompre les espoirs de Rafael Nadal. Après la qualification du finaliste de Roland-Garros, Nadal avait besoin d’une défaite de Carlos Alcaraz. Comme contre Jannik Sinner, le jeune espagnol s’est imposé en cinq sets et a décroché son ticket pour la première finale de Grand Chelem de sa carrière. Le vainqueur de cet US Open décrochera donc son premier majeur ainsi que la place de numéro un mondial.

Casper Ruud veut jouer sa carte à fond

Avant de jouer sa demi-finale contre Karem Kachanov, Casper Ruud s’était confié sur la possibilité de prendre la tête du classement ATP : « Je ne veux pas trop y penser honnêtement. Bien sûr, c'est quelque chose dont rêvent tous les jeunes joueurs. Donc, si je suis en mesure de le faire, voyons si je peux l'accomplir. Honnêtement, je n'avais aucune idée que j'avais une chance de devenir numéro un mondial, un jour, vous savez, maintenant je suis en demi-finale. Voyons comment ça se passe. Mais bien sûr, c'est un peu de motivation supplémentaire pour creuser et même si vous êtes en baisse sur le score vous devez continuer à vous battre, vous ne savez jamais ce qui va se passer. Et si j'ai beaucoup de chance, je peux quitter New York en tant que numéro un mondial, alors j'essaie d'y aller bien sûr ».

Never give up! 💪🏻 See you on Sunday, NYC! 🗽😍 @usopen 📸 Getty Images pic.twitter.com/u5ftKBn0Pp — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) September 10, 2022

Le clan Alcaraz y pense