US Open : Une grosse amende tombe pour Kyrgios

Publié le 8 septembre 2022 à 20h35 par Thibault Morlain

Une fois n’est pas coutume, Nick Kyrgios a encore été l’auteur de certains coups de sang durant le dernier US Open. Habitué à cela, l’Australien a fait parler de lui pour son comportement. Cela a notamment été le cas lors de sa défaite contre Karen Kachanov. Un nouvel écart qui lui a d’ailleurs valu une amende, qui n’a d’ailleurs pas été la seule pour Kyrgios lors de l’US Open.

Finaliste du dernier Wimbledon, vaincu par Novak Djokovic, Nick Kyrgios avait montré qu’il pouvait briller lors des tournois du Grand Chelem. Forcément, l’Australien arrivait avec plein d’ambitions à New York pour disputer l’US Open. Kyrgios était d’ailleurs très attendu. Malheureusement pour lui, le parcours s’est arrêté en quart de finale suite à une défaite face à Karen Kachanov. Pourtant, au tour d’avant, Nick Kyrgios avait réalisé une grosse prestation en sortant le numéro 1 mondial et tenant du titre, Daniil Medvedev. Cela n’aura pas suffi pour vaincre Kachanov et l’US Open s’est donc arrêté là pour le joueur de 27 ans.

US Open : Kyrgios pète les plombs, il se fait clasher https://t.co/AHFIfCPlCF pic.twitter.com/mdymIfVb4v — le10sport (@le10sport) September 8, 2022

« Je suis dévasté »

Forcément, après cette défaite, la déception était immense du côté de Nick Kyrgios. Après avoir perdu contre Karen Kachanov, il avait alors lâché : « Je suis juste dévasté. C'est l'impression que c'était soit tout gagner, soit rien du tout. Et j'ai le sentiment d'avoir échoué sur cet évènement. Franchement, je me fous un peu des autres tournois. Maintenant que j'ai un peu de succès en Grand Chelem, c'est comme aucun autre tournoi n'avait vraiment d'importance. Je me sens comme une merde. J'ai l'impression d'avoir laissé tomber tant de gens. C'est juste dévastateur. C'est déchirant. (…) Je suis rentré dans le match à plat. Physiquement, je ne me sentais pas bien. J'ai seulement commencé à me sentir mieux sur la fin du match. Je suis évidemment dévasté, mais tout le crédit en revient à Karen. C'est un combattant. C'est un guerrier. Il a vraiment bien servi aujourd'hui. Honnêtement, c'est le meilleur serveur que j'ai joué dans ce tournoi et il a très bien joué les gros points ».

Kyrgios casse ses raquettes

Et sur le terrain, la colère de Nick Kyrgios était également visible. En effet, habitué aux coups de sang, l’Australien s’était lâché, une fois n’est pas coutume, sur ses raquettes. Une colère qui l’avait alors amené à casser non pas une, mais deux raquettes. Cela en disait alors long sur la frustration de Kyrgios lors de cette rencontre face à Kachanov.

Les amendes pleuvent

Forcément, après un tel écart, la sanction est tombée pour Nick Kyrgios. Et pour l’Australien, l’amende est salée. En effet, comme le rapporte Eleanor Crooks, le quart de finaliste de l’US Open a écopé d’une amende de 14 000€. Et celle-ci n’est d’ailleurs pas la première du tournoi pour Kyrgios, qui aura été sanctionné, en tout, à hauteur de 32 500€. Toutefois, il pourra se consoler avec son gros cash prize récupéré grâce à sa performance à New York puisqu’il va toucher un peu plus de 473 000€.