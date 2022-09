Tennis

Medvedev rend un incroyable hommage à Kyrgios

Publié le 5 septembre 2022 à 09h35 par Dan Marciano

Finaliste du dernier Wimbledon, Nick Kyrgios est venu à bout de Daniil Medvedev, tenant du titre et numéro un mondial (7-6, 3-6, 6-3, 6-2), en huitièmes de finale de l'US Open. Après la rencontre, le joueur russe est revenu sur son match et n'a pas hésité à comparer son adversaire à des légendes comme Rafael Nadal ou Roger Federer.

Nick Kyrgios continue sur sa lancée. Finaliste du dernier Wimbledon, battu par Novak Djokovic, l'Australien surfe sur sa bonne forme du moment. Ce dimanche soir, il est venu à bout de Daniil Medvedev (7-6, 3-6, 6-3, 6-2), devant un public surchauffé, en huitièmes de finale de l'US Open. Pour rappel, le natif de Canberra l'avait déjà vaincu à Montréal le 10 mai dernier (6/7 6/4 6/2). Au prochain tour, la tête de série 23 fera face à Karen Khachanov. Quant au Russe, cette défaite ne sera pas sans conséquences. Daniil Medvedev laissera sa place de numéro un mondial à l'issue du tournoi américain. Mais présent en conférence de presse après ce choc, celui qui s'entraîne dans le sud de la France a tenu à rendre hommage à son adversaire, impressionnant depuis plusieurs semaines.

King Kyrgios and his court. pic.twitter.com/y5GYBiIxlh — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2022

« J'avais un peu mal à la gorge, mais ce n'est pas une excuse »

Malade depuis plusieurs jours, Daniil Medvedev n'a pas souhaité trouvé de justifications après sa défaite. Le Russe s'est contenté de saluer la prestation de Kyrgios, qui semble avoir retrouvé le plaisir de jouer au tennis. « J'étais totalement libéré Nick a bien joué. C'était assez équilibré jusqu'au troisième set puis il a commencé à prendre le dessus. Physiquement, j'ai commencé à me sentir moins bien. Ça a sans doute fait la différence (...) J'avais un peu mal à la gorge. Ça a peut-être un peu joué physiquement, mais ce n'est pas une excuse, Nick a bien joué... Et il m'a battu à Montréal sans que je sois malade ! » a confié l'actuel numéro un mondial dans des propos rapportés par L'Equipe .

« J'ai affronté Novak (Djokovic) et Rafa (Nadal). Nick a plus ou moins joué à leur niveau »

Medvedev est allé plus loin, n'hésitant pas à comparer son adversaire à des joueurs comme Novak Djokovic ou encore Rafael Nadal. « Il avait déjà bien joué à Montréal. C'était un match de très haut niveau de son côté. J'ai affronté Novak (Djokovic) et Rafa (Nadal), ils jouent de manière incroyable. Nick a plus ou moins joué à leur niveau selon moi, dans un style différent » a admis le Russe, qui a, par la suite, cité les points forts de Nick Kyrgios.

Un niveau de jeu incroyable salué par Medvedev