Tennis

US Open : Djokovic, Nadal… Du très lourd pour détrôner Medvedev

Publié le 16 août 2022 à 12h35 par Jules Kutos-Bertin

Le 29 août débutera l’US Open. Un an après le succès de Daniil Medvedev contre Novak Djokovic, le Russe fait partie des favoris à sa propre succession. De leur côté, Carlos Alcaraz et Nick Kyrgios tenteront de bousculer la hiérarchie pour s’adjuger leur premier Grand Chelem en carrière. Bien évidemment, Rafael Nadal sera là pour inscrire un nouveau titre à son palmarès, tout comme Novak Djokovic… si le gouvernement américain le permet.

Près de deux mois après un tournoi de Wimbledon remporté par Novak Djokovic, l’US Open s’apprête à débuter. Un an après son premier sacre en Grand Chelem, Daniil Medvedev, le numéro 1 mondial, espère rééditer son exploit. L’année dernière, le Russe était venu à bout de Novak Djokovic, une performance exceptionnelle qu’il n’avait pas réussi à répéter quelques mois plus tard à l’Open d’Australie contre Rafael Nadal. Malgré tout, Medvedev reste l’un des candidats les plus sérieux au sacre. Surtout après avoir dû faire l’impasse sur Wimbledon…

Carlos Alcaraz veut bousculer la hiérarchie

Pour sa première année sur le circuit, Carlos Alcaraz a épaté. A seulement 19 ans, le jeune espagnol s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs du monde, lui qui est classé au 4ème rang ATP. Malgré sa défaite au premier tour à Montréal, Carlos Alcaraz sera l’un des favoris à l’US Open. Après avoir glané deux Masters 1000 d’affilé au printemps, Alcaraz veut remporter son premier majeur.

Nick Kyrgios pour une première ?

Nick Kyrgios aussi veut passer ce cap. Longtemps considéré comme un immense espoir, l’Australien a trop souvent déçu. Il aura fallu attendre ses 27 ans et un Wimbledon remarquable pour le voir atteindre une finale de Grand Chelem. Depuis, Nick Kyrgios marche sur l’eau et enchaîne les prestations remarquées. A tel point qu’il est devenu un outsider plus que crédible pour l’US Open. « Les joueurs savent que, que je sois tête de série ou non, la balle n’est pas dans leur camp. Si je suis en confiance et que je joue bien, ils ne peuvent pas faire grand‐chose. Je suis 60e au monde mais j’ai l’impression d’être toujours dans le top 10 », lâchait récemment l’Australien.

Disgusting behaviour ☹️ This is the best we have in the sport, fans need to show some respect. https://t.co/p0MG6vF4Xn — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) August 14, 2022

Rafael Nadal veut briller

Bien entendu, Rafael Nadal fait lui aussi partie des favoris. Même s’il n’a plus joué depuis son quart de finale à Wimbledon contre Taylor Fritz, l’Espagnol compte bien renouer avec le succès. De retour sur les courts cette semaine à Cincinnati, Rafael Nadal va devoir récupérer de la confiance et du rythme avant de débuter l’US Open. Reste à savoir si son corps tiendra le coup ou s’il faudra encore qu’il puise au fond de ses réserves pour tenir le choc…

Novak Djokovic veut… participer !