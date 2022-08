Tennis

Face à la polémique Djokovic, une légende monte au créneau

Publié le 15 août 2022 à 07h35 par Pierrick Levallet

Non vacciné contre le coronavirus, Novak Djokovic a déjà été contraint de déclarer forfait pour le tournoi de Cincinnati qui débutera ce lundi. Le scénario pourrait bien se répéter le 29 août prochain pour l’US Open. La situation déplaît très fortement à John McEnroe. Alors qu’il s’était déjà prononcé sur le sujet, l’ancien joueur de tennis américain en a rajouté une couche pour soutenir Novak Djokovic.

Alors qu’il a déjà manqué quelques tournois, dont l’Open d’Australie, puisqu’il n’est pas vacciné contre la Covid-19, Novak Djokovic pourrait voir le scénario se répéter pour l’US Open. Afin de pénétrer sur le territoire américain, il faut être en mesure de présenter une preuve de vaccination contre le coronavirus. Or, le Serbe est un fervent opposant du vaccin. D’ailleurs, le joueur de 35 ans a été contraint de déclarer forfait pour le tournoi de Cincinnati qui débutera ce lundi. Cela s’annonce donc de très mauvais augure pour l’US Open. Et John McEnroe continue de trouver le fait de ne pas autoriser Novak Djokovic à jouer absurde.

US Open : Énorme rebondissement à prévoir pour Djokovic ? https://t.co/U5sB0KdiL6 pic.twitter.com/E4TsKJY6F1 — le10sport (@le10sport) August 13, 2022

«Je pense qu'il devrait être autorisé à jouer»

« Exclure Djokovic pour l’US Open ? Eh bien, tout d'abord, je pense que c'est de la m*rde. C'est ce que je pense. Je pense qu'il devrait être autorisé à jouer. Mon opinion personnelle, comme j'ai été vacciné, j'ai eu une piqûre de rappel, c'est à l'individu de décider. Si j'étais à sa place, et je ne le suis pas, il a gagné beaucoup plus de tournois majeurs que moi, probablement parce qu'il s'est creusé les méninges et a trouvé l'équipement, la volonté, que très peu de gens dans n'importe quel sport ont trouvé, donc c'est une partie de ce qui l'a rendu si grand, il s'accroche à ses armes. Il a parfaitement le droit de prendre cette décision » a d’abord pesté le quadruple vainqueur de l’US Open dans un entretien pour Fox News Digital .

«Ce type est l'un des plus grands athlètes de tous les sports»

John McEnroe a ensuite expliqué que Novak Djokovic ne représentait clairement pas une menace pour les Etats-Unis concernant la Covid-19 au vu de son hygiène de vie : « Ce type est l'un des plus grands athlètes de tous les sports. Il fait très attention à tout ce qu'il met dans son corps. C'est donc frustrant de voir qu'à ce stade, alors que nous sommes assis ici et que nous passons tous un bon moment à un match de football du LAFC, il n'est pas autorisé à entrer dans le pays parce qu'il n'est pas vacciné. C'est vraiment malheureux mais c'est la règle que nous avons actuellement avec le gouvernement. Je ne suis pas d'accord avec ça mais c'est la vie en ce moment. » Visiblement, John McEnroe ne démord pas. L’ancienne star du tennis veut voir Novak Djokovic être autorisé à entrer sur le territoire américain pour l’US Open. Et il s’était déjà prononcé sur le sujet en juillet dernier.

John McEnroe avait déjà défendu Novak Djokovic