US Open : Une star demande la présence de Djokovic

Publié le 11 juillet 2022 à 15h35 par Hugo Ferreira

Alors qu’il est revenu à une seule longueur de Rafael Nadal en remportant son 21ème titre du Grand Chelem, Novak Djokovic espère pouvoir égaler le Majorquin à l’US Open. Cependant, sa situation vaccinale ne devrait même pas lui permettre d’accéder au territoire américain, ce que regrette John McEnroe, qui espère qu’une solution sera trouvée.

Novak Djokovic se souviendra longtemps de cette année 2022. Sa situation vaccinale l’a contraint de rester éloigné des courts pendant un long moment, puis lorsqu’il a pu enchainer les tournois, il a été éliminé dès les quarts de finale de Roland-Garros, alors qu’il était le grand favori à la victoire finale. Le Serbe a également perdu sa place de numéro 1 mondial au dépend de Daniil Medvedev, et chute au classement alors qu’il a remporté Wimbledon. Désormais, le joueur de 35 ans a l’US Open en ligne de mire.

Djokovic espère pouvoir jouer l’US Open…

Alors qu’il a chuté à la 7ème place du classement ATP malgré sa victoire à Wimbledon, Novak Djokovic aimerait pouvoir disputer le dernier tournoi du Grand Chelem de cette année. Cependant, cela sera complexe. En effet, l’US Open débutera le 29 août, et le Serbe ne pourra pas y prendre part si les choses restent comme elles sont. Ce dernier n’est pas vacciné contre le Covid 19, et n’a pas l’intention de revenir sur ce choix. Toutefois, celui-ci n’étant pas Américain, il ne pourra pas entrer sur le territoire à cette occasion, à l’inverse de son homologue Tennys Sandgren, qui est pourtant dans la même situation vaccinale que lui. En conférence de presse, le principal intéressé à abordé ce tournoi, auquel il aimerait participer : « je vais attendre une bonne nouvelle en provenance des Etats-Unis parce que j'aimerais vraiment y aller, jouer un tournoi ou deux avant l'US Open. Je ne suis pas vacciné et je n'ai pas l'intention de me faire vacciner. »

… mais ne semble pas se faire d’illusion

Malgré tout, bien qu'il aimerait participer à l’US Open, Novak Djokovic est bien conscient des maigres chances qu’il a d’être de la partie aux Etats-Unis. En effet, comme il l’a confié dans des propos relayés par RMC Sport : « la seule bonne nouvelle possible serait une levée de l'obligation vaccinatoire pour entrer sur le territoire des Etats-Unis, ou une exemption. Mais je ne pense pas que l'obtention d'une exemption soit réaliste » . Il semble également peu probable que l’obligation d’être vacciné disparaisse d’ici là, et Nole sera vraisemblablement absent. Une situation qui ne plait pas à John McEnroe.

McEnroe veut voir Djokovic à l’US Open