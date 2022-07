Tennis

Tennis : Djokovic bientôt expulsé du Top 10 ?

Publié le 11 juillet 2022 à 13h35 par Hugo Ferreira

Alors qu’il a perdu sa place de numéro 1 mondial, Novak Djokovic aurait pu se rapprocher du sommet grâce à sa victoire à Wimbledon. Toutefois, aucun point n’a été attribué lors de cette édition, et le Serbe figure désormais au 7ème rang. Une descente qui pourrait continuer prochainement en cas d’absence à l’US Open, ce qui est très probable.

Cette année est particulière pour Novak Djokovic. Non-vacciné contre le Covid 19, le Serbe a été contraint de manquer de nombreux tournois, et n’a notamment pas pu prendre part à l’Open d’Australie. Un épisode qui lui avait fait temporairement perdre sa place de numéro 1 mondial, avant de la retrouver peu après. Cependant, depuis Roland-Garros et sa défaite face à Rafael Nadal en quarts de finale, Nole a une nouvelle fois été éjecté du trône.

Djokovic a perdu sa place de numéro 1 mondial

Avec 373 semaines, Novak Djokovic est le joueur étant resté le plus longtemps à la première place du classement ATP, devant Roger Federer (310 semaines). Toutefois, le Serbe ne peut pas pousser son record plus loin pour le moment. Son absence des courts en début d’année lui a fait perdre de précieux points, et Daniil Medvedev l’avait dépassé entre le 28 février et le 20 mars. Si le joueur de 36 ans avait repris la première place par la suite, son homologue russe s’est à nouveau emparé du trône à la suite de Roland-Garros, et Nole avait chuté sur la dernière marche du podium. Une descente qui s’est accentué, malgré son sacre à Wimbledon.

Djokovic est relégué à la 7ème place

Le sacre de Novak Djokovic à Wimbledon ne va pas l’aider à retrouver sa place de numéro 1 mondial. En effet, en raison de l’exclusion des joueurs et joueuses Russes et Biélorusses, l’ATP ainsi que la WTA ont décidé de ne pas attribuer de points pour cette édition du tournoi. Le joueur de 36 ans ne gagnera donc pas les 2000 unités glanées en cas de victoire lors d’un Grand Chelem, et va bel et bien chuter dans le classement. Cela parait pourtant contre intuitif. Cependant, puisque cette édition 2022 est passée, Nole va perdre les points qu’il avait obtenu en s’imposant sur le gazon du All-England en 2021. Cela va donc le faire descendre à la 7ème place, et ça pourrait encore continuer.

Une sortie du top 10 est possible