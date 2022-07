Tennis

Wimbledon : Ce geste de Kyrgios que Djokovic n’est pas près d’oublier

Publié le 10 juillet 2022 à 10h35 par Hugo Ferreira

Arrivé en finale de Wimbledon, Novak Djokovic retrouvera Nick Kyrgios, qu’il n’avait plus affronté depuis 2017. Un match qui aurait pu s’annoncer explosif, puisque les deux n’entretenaient pas de très bonnes relations. Cependant, tout semble s’être apaisé cette année, depuis que le joueur de 27 ans a décidé de défendre publiquement Nole suite à son interdiction de participer à l’Open d’Australie.

Ecarté des courts en raison de sa non-vaccination en début d’année, Novak Djokovic a manqué de nombreux tournois. Présent à Roland-Garros, le Serbe était attendu avec un état d’esprit de conquérant, et était considéré comme le grand favori. Cependant, un irrésistible Rafael Nadal s’est mis en travers de son chemin, et a mis un terme à son aventure lors des quarts de finale. Vainqueur des trois dernières éditions de Wimbledon, Nole pourra bel et bien défendre son titre, puisqu’il affrontera Nick Kyrgios en finale ce dimanche à 15h. Une opposition qui s’annonce mouvementée, au vu de la relation entre ces deux-là.

Djokovic et Kyrgios ne sont pas de grands amis

Spécialiste du clash, Nick Kyrgios n’épargne personne. Novak Djokovic en a déjà fait les frais. En effet, les agissements du numéro 3 mondial lors de la pandémie de Covid n’avaient pas plu à l’Australien, qui n’avait pas hésité à réagir en conférence de presse : « Novak est un grand joueur mais c’est un garçon très étrange. Ça serait plus logique qu’il dise qu’il ne me respecte pas sur le court. Je crois qu’en dehors du court, je me comporte bien, notamment pendant la pandémie. Je livrais de la nourriture aux gens qui ne pouvaient pas se ravitailler. J’ai été très prudent, je ne voulais propager le virus à personne. Alors que lui a fait la fête torse nu en pleine pandémie » . Une déclaration à laquelle le principal concerné avait immédiatement répondu, laissant un indice sur les relations entre les deux hommes : « En dehors du court, je n’ai pas beaucoup de respect pour lui, pour être honnête. Je n’en dirai pas plus » . Toutefois, cette animosité n’a pas empêché Kyrgios de défendre son homologue serbe par la suite.

« On ne le traite que comme "Novak Djokovic", pas comme un être humain »

Le mois de janvier n’a pas été simple pour Novak Djokovic. En effet, alors qu’il comptait participer à l’Open d’Australie, son visa a été annulé. Placé dans un centre de rétention, le Serbe a vu cette décision être annulée, avant d’être finalement confirmée. Nole n’a donc pas pu prendre part au Grand Chelem, et a dû quitter le territoire. Une situation difficile pour lui, comme l’expliquait Nick Kyrgios, qui avait tenu à lui exprimer son soutien dans le podcast No Boundaries : « Hawke (ministre de l'immigration en Australie) dit qu'il est une menace pour nos frontières, on le traite comme une arme de destruction massive. Il est là pour jouer au tennis ! J'ai envie qu'il gagne l'Open d'Australie. J'ai envie de me balader dans Melbourne Park avec mon t-shirt "Idemo" et mon masque Novak. On ne le traite que comme "Novak Djokovic", pas comme un être humain. Imaginez ce qu'il ressent en ce moment. Il doit juste vouloir un peu de soutien des autres joueurs. Et c'est moi qui lui donne, bordel ! Novak m'a remercié sur Instagram. Il doit se sentir isolé. »

« Je le respecte beaucoup pour ça »