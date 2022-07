Tennis

Wimbledon : Avec sa «potion magique», Djokovic est au cœur des soupçons

Publié le 9 juillet 2022 à 16h35 par Pierrick Levallet

En finale de Wimbledon pour la quatrième fois de suite, Novak Djokovic fera face à Nick Kyrgios ce dimanche. Toutefois, le Serbe est au coeur des suspicions des fans de tennis depuis un petit moment maintenant. Lors de son huitième de finale, Novak Djokovic a été aperçu en train d’avaler une substance étrange et les interrogations ne cessent de fuser quant au contenu de la bouteille du joueur de 35 ans. De son côté, Nole n’a pas manqué d’entretenir le mystère.

Après son forfait à l’Open d’Australie et son échec en quart de finale de Roland-Garros, Novak Djokovic avait à coeur de réaliser de grandes choses lors de cette édition de Wimbledon. Le Serbe n’entendait pas vraiment perdre son titre, qu’il détient depuis 2018, alors que le tournoi de Londres pourrait représenter sa dernière opportunité de remporter un Grand Chelem étant donné qu’il pourrait être exclu de l’US Open puisqu’il n’est pas vacciné contre la Covid-19. Novak Djokovic a donc fait tout son possible pour mettre toutes les chances de son côté. Et ses efforts ont fini par payer puisqu’il est encore en finale de Wimbledon cette année, sa huitième au cours de sa carrière mais sa quatrième de suite. Lors de ses sept dernières finales, Nole ne s’est incliné qu’une seule fois sur le gazon de Londres (en 2013 contre Andy Murray). Pendant son parcours cette année, Novak Djokovic a de nouveau montré une grande force d’abnégation notamment pendant son quart de finale contre Jannik Sinner où il s’impose après avoir été mené deux sets à zéro. Mais surtout, le Serbe a suscité la curiosité des fans de tennis.

What is in the bottle? I swear he inhales it. #Djokovic #Wimbledon pic.twitter.com/Xj1wYXlUYx — ieup (@ieuanNo9) July 3, 2022

Les fans s’interrogent sur le contenu de la bouteille de Djokovic

Lors de son match contre Tim van Rijthoven en huitièmes de finale, Novak Djokovic a été aperçu en train d’avaler bruyamment quelque chose d’une bouteille. Si ce fait peut se révéler plutôt anodin, il n’en a pas fallu plus pour interpeller les fans. Certains se sont montrés plutôt suspicieux sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter , alors que l’objet de cette curiosité avait été considéré comme un supplément énergétique non mélangé à sa boisson ou une poudre isotonique. Toutefois, Novak Djokovic n’a pas hésité à jouer de la situation afin d’attiser encore plus la curiosité des fans.

Djokovic ne veut pas dévoiler le secret de sa «potion magique»

« Ma bouteille ? Une potion magique. C'est tout ce que je peux dire. Ça aide. Ce qu’il y a dedans ? Vous le saurez bientôt, mais je ne peux pas en parler maintenant. Vous le saurez bientôt » avait-il confié en conférence de presse d’après-match. En attendant, Novak Djokovic a atteint la finale de Wimbledon. Ce dimanche, il retrouvera Nick Kyrgios sur le Court central et aura une chance de réduire son écart avec Rafael Nadal au nombre de sacres en Grand Chelem. Cependant, Nole avoue ne pas être surpris de voir l’Australien atteindre la finale cette année.

Djokovic est «heureux» de voir Kyrgios en finale