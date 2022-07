Tennis

Wimbledon : Muraille de Chine, Jeux vidéos... Les confessions de la mère de Nick Kyrgios

Publié le 9 juillet 2022 à 9h35 par Pierrick Levallet

Ce dimanche, Nick Kyrgios affrontera Novak Djokovic pour sa première finale dans un tournoi du Grand Chelem. L’Australien a sans doute bénéficié d’un petit coup du destin avec le forfait de Rafael Nadal en demi-finale, mais son parcours n’a pas été simple pour autant. Le joueur de 27 ans doit également sa place en finale à un changement de mentalité, chose qui n’a pas échappé à sa mère. Cette dernière n’a d’ailleurs pas caché sa joie de voir son fils enfin épanoui.

On connaît maintenant l’identité des deux finalistes de cette édition de Wimbledon. Après sa victoire contre le Britannique Cameron Norrie (2-6, 6-3, 6-2, 6-4), Novak Djokovic aura l’opportunité d’aller chercher son 21e titre en Grand Chelem, le septième sur le gazon de Londres. Mais pour cela, le Serbe devra faire face à Nick Kyrgios. Avec le forfait de Rafael Nadal en raison d’une blessure abdominale suite à sa rencontre face à Taylor Fritz, l’Australien a atteint la finale de cette édition de Wimbledon, la première de sa carrière en Grand Chelem. Jusqu’à présent, le joueur de 27 ans n’avait pas fait mieux qu’un quart de finale à l’Open d’Australie en 2015. Par la même occasion, Nick Kyrgios est devenu le premier finaliste australien d'un Grand Chelem depuis Lleyton Hewitt en 2005 à Melbourne. S’il doit sa place en partie à un coup du destin avec l’abandon de Rafael Nadal, le natif de Canberra la doit aussi à un changement total de mentalité.

Wimbledon - Nadal : Kyrgios l’a mauvaise https://t.co/lMwbsAevVk pic.twitter.com/owXIzNnThR — le10sport (@le10sport) July 8, 2022

«Il apprécie enfin sa situation, c'est ce qu'il y a de mieux dans tout ça»

D’ailleurs, dans un entretien pour le Sydney Morning Herald , Nill Kyrgios - la mère de Nick Kyrgios - n’a pas caché son bonheur de voir son fils enfin épanoui dans sa vie. D’après elle, c’est un très grand changement comparé à sa mentalité d’il y a quelques années : « Il apprécie enfin sa situation, c'est ce qu'il y a de mieux dans tout ça. Auparavant, il était si difficile pour nous de lui faire faire quoi que ce soit. Il était heureux de s'asseoir dans sa chambre et de jouer aux jeux vidéo tout le temps. Il avait mal à l'épaule à force de jouer. » En effet, tout n’a pas toujours été tout rose dans la vie de Nick Kyrgios. En 2019, l’Australien avait lutté contre la dépression, la toxicomanie et avait même envisagé de mettre fin à ses jours. Pendant sa longue traversée du désert, le joueur de 27 ans n’était tenté par rien malgré les splendides décors qui s’offraient à lui.

En proie à la dépression, il ne voulait rien faire il y a quelques années

« À Pékin, nous voulions qu'il marche avec nous sur la Grande Muraille de Chine. Qui ne le ferait pas, n'est-ce pas ? Mais Nick ne voulait pas y aller. Il était heureux de s'asseoir dans sa chambre et de commander, c'est ce qui m'inquiétait. Je me souviens qu'au Canada, on a dit : 'Allons aux chutes du Niagara'. Il ne voulait même pas y aller. Nick ne voulait pas faire ces choses. Wow, il y a une telle différence maintenant » a avoué sa mère auprès du média australien.

« Il comprend maintenant que la vie ne tourne pas autour du tennis »