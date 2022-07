Tennis

Wimbledon : Nadal blessé ? Pure mensonge pour cet autre joueur du circuit

Publié le 7 juillet 2022 à 11h35 par Jules Kutos-Bertin

Après sa blessure au pied et ses infiltrations à Roland-Garros, Rafael Nadal est gêné par un problème aux abdominaux sur ce Wimbledon. Proche d’abandonner lors de son quart de finale, l’Espagnol a fini par venir à bout de Taylor Fritz en cinq sets. Mais selon Fabio Fognini, Rafael Nadal blufferait sur son état de forme…

Décidément, l’année de Rafael Nadal ne ressemble à aucune autre ! Vainqueur de l’Open d’Australie en janvier dernier, l’Espagnol a ensuite enchaîné les pépins physiques, ce qui ne l’a pas empêché de conserver son niveau. Longtemps incertain pour Roland-Garros, Nadal a fini, comme toujours ou presque, par remporter la quinzaine parisienne. Sous infiltrations pendant tout le tournoi, Rafael Nadal a tenu le choc. « C’est pour ça que j’ai pu jouer : j’ai joué sans douleur, mais aussi sans aucune sensation ni sensibilité, comme des dents endormies par le dentiste. C’est un risque que je voulais prendre pour jouer ici, pas un risque que je veux prendre dans le futur. Jouer avec des antidouleurs, oui, avec des anesthésiques, non. Ça peut arriver une fois, mais je ne veux pas en faire une philosophie de vie », confiait-il après son succès.

Nadal vient à bout de Fritz dans le super tie-break

Une victoire épatante mais qui aurait pu lui coûter cher physiquement. Après avoir remporté les deux premiers Grand Chelem de la saison (une première pour lui), le Majorquin était loin d’être assuré de venir à Wimbledon. Finalement, Nadal a encore été plus fort que la douleur. Même s’il est moins à l’aise sur herbe que sur terre battue, Nadal reste Nadal. En quart de finale, l’Espagnol est venu à bout de Taylor Fritz dans le super tie-break. Malgré une nouvelle blessure…

« Ils me disaient d’abandonner »

Même si ce n’était pas le pied, Rafael Nadal a encore été gêné par son corps. Touché aux abdominaux, le numéro 4 mondial aurait pu lâcher l’affaire comme lui ont demandé sa sœur et son père. « Ils me disaient d'abandonner. Mais c'est difficile d'abandonner au milieu d'un match. C'est difficile, même si j'y pensais depuis un moment. Mais d'un autre côté, il m'est déjà arrivé d'abandonner dans ma carrière. C'est quelque chose que je déteste faire. Alors j'ai continué d'essayer de jouer », indique Rafael Nadal dans des propos relayés par France Info Sport . « Comme je l'ai dit, il n'est pas facile de quitter le tournoi, de quitter Wimbledon, même si la douleur est vive. Je voulais juste terminer, quel que soit le résultat. Je préfère évidemment gagner. Alors je me suis battu. Et je suis fier de mon état d'esprit et de la façon dont j'ai réussi à être compétitif dans ces circonstances », ajoute Nadal, victorieux au bout du suspense.

