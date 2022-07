Tennis

Wimbledon : Kyrgios, Nadal… Une incroyable anecdote révélée

Publié le 5 juillet 2022 à 14h35 par Ewen Robin

Quart de finaliste de Wimbledon, Nick Kyrgios continue d’affoler la toile. Récemment, l’Australien a déclenché de nombreuses polémiques, dont une concernant son duel avec Stephanos Tsistispas. Alors que le joueur continue de faire le show sur les courts de tennis, il s’est livré à une surprenante anecdote, évoquant un match face à Rafael Nadal…

L’Australien Nick Kyrgios s’est qualifié, lundi dernier, pour les quarts de finale de Wimbledon, en éliminant l’Américain Brandon Nakashima par 3 sets à 2 (4-6, 6-4, 7-6 (7/2), 3-6, 6-2). Après le match, l’Australien lançait : « J’ai besoin d’un grand verre de vin ce soir, c’est certain » ! Âgé de 27 ans, le joueur atteint pour la deuxième fois les quarts de finale à Wimbledon, et pour la troisième fois dans sa carrière ceux d’un Grand Chelem (il les avait aussi atteints à l’Open d’Australie en 2015). Il tentera de se hisser pour la première fois en demi-finale, lors du match l’opposant au Chilien Cristian Garin (43e ATP).

Wimbledon : «Kyrgios ? Je n’aime pas les brutes…» https://t.co/mpkprGLjSE pic.twitter.com/IQQn26QF7A — le10sport (@le10sport) July 4, 2022

Une embrouille avec Tsitsipas

À l’occasion de son duel avec à Stephanos Tsitsipas, l’Australien avait déclenché une polémique. Alors que le Grecque avait jeté une balle dans le public, Kyrgios s’était précipité vers l’arbitre : « C’est une disqualification ! T’es débile ou quoi ? Tu peux balancer une balle sur le public, toucher quelqu'un et ne pas être disqualifié ? Maintenant, il faut que quelqu’un soit blessé ? Tu es une honte. Amène un autre superviseur, amène un avocat. Qu’est-ce qu’il s’est passé avec Novak ? Il avait frappé fort, elle était blessée ? Oh mon Dieu. Je veux tous les superviseurs. Tu ne peux pas balancer une balle dans le public, toucher quelqu’un et ne pas être disqualifié. La quantité de merde que le tournoi va prendre après ma conférence de presse à cause de toi… », avait-il déclaré. Un accrochage qui lui a valu une énième amende.

"I've got ultimate respect for him"@NickKyrgios salutes @steftsitsipas after their duel on No.1 Court#Wimbledon pic.twitter.com/Tof1S6LWSR — Wimbledon (@Wimbledon) July 2, 2022

De nombreuses polémiques à son actif

Célèbre pour faire le show sur les courts de tennis, Nick Kyrgios n’en est pas à son coup d’essai. Crachat sur un spectateur, service à la cuillère, déclarations douteuses, la liste est longue pour l’Australien sur cette édition de Wimbledon. Récemment, le 40e mondial a confirmé son état d’esprit en partageant une petite anecdote concernant un match avec Rafael Nadal.

«J’ai été obligé de quitter un bar pour jouer contre Nadal»