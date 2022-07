Tennis

Wimbledon : Djokovic remonté contre les organisateurs

Publié le 4 juillet 2022 à 20h35 par Pierrick Levallet

Sorti vainqueur de sa rencontre face à Tim van Rijthoven en huitième de finale de Wimbledon ce dimanche, Novak Djokovic poursuit donc son ascension vers la finale du Grand Chelem de Londres, dont il est le triple champion en titre. Néanmoins, le Serbe ne serait pas vraiment comblé par l’organisation du tournoi et il l'a bien fait savoir après sa victoire contre le Néerlandais.

Forfait à l’Open d’Australie à cause d’un défaut de visa, défait par Rafael Nadal à Roland-Garros et menacé d’un nouvel abandon pour l’US Open, Novak Djokovic voit sa seule opportunité de remporter un Grand Chelem cette année se présenter à Wimbledon. Le Serbe - triple champion en titre du tournoi de Londres - se donne donc tous les moyens possibles pour accéder à la finale et pourquoi pas rafler un nouveau titre sur gazon. Ce dimanche, Nole s’est qualifié pour les quarts de finale en battant Tim van Rijthoven, véritable sensation de cette édition de Wimbledon. Novak Djokovic est venu à bout du jeune Néerlandais, numéro 104 au classement ATP, en quatre sets (6-2, 4-6, 6-1, 6-2). Cependant, sa rencontre aurait pu être stoppée ce dimanche s’il n’avait pas fait le nécessaire pour battre son adversaire plus vite que prévu.

Après Wimbledon, Djokovic annonce un gros projet avec Nadal et Federer https://t.co/N4DMTeILUV pic.twitter.com/j4yYfjjJXK — le10sport (@le10sport) June 30, 2022

« Nous savons que Wimbledon respecte toujours la tradition »

En effet, Novak Djokovic aurait pu se heurter au couvre-feu de 23 heures à Wimbledon si le match contre Tim van Rijthoven avait duré plus longtemps. Si cela avait été le cas, la partie aurait été interrompue et les deux hommes auraient été contraints de revenir sur le court ce lundi pour la terminer. L’organisation du tournoi ne plairait donc pas vraiment à Novak Djokovic, qui l'a bien fait savoir dans des propos rapportés par We Love Tennis : « Nous savons que Wimbledon respecte toujours la tradition, c’est pourquoi les heures de début des deux épreuves principales n’ont pas été modifiées depuis de nombreuses années, même si j’ai entendu certaines personnes parler de l’option de changer les horaires. »

« Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas commencer un peu plus tôt »