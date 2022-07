Tennis

US Open : Djokovic impliqué dans une bagarre

Publié le 1 juillet 2022 à 17h35 par Ewen Robin mis à jour le 1 juillet 2022 à 17h40

Novak Djokovic a connu des hauts et des bas tout au long de sa carrière. Alors que le joueur semble apaisé avec l’âge, ses débuts étaient plutôt mouvementés. En 2008, le Serbe avait notamment été accusé de s’être battu avec Andy Roddick à la suite d’une confrontation lors de l’US Open. Récemment, l’Américain est revenu sur cette histoire…

Au début de sa carrière, Novak Djokovic a souvent été accusé par les autres joueurs de se retirer en plein match, de prendre des pauses médicales prolongées, de rejeter la faute sur n'importe quoi après une défaite et de souffrir de trop de blessures. D'ailleurs, un incident s’était produit à l'US Open 2008 lorsque Novak Djokovic avait battu Tommy Robredo (4-6 6-2 6-3 5-7 6-3) au quatrième tour. À la suite de ce match, le Serbe s’était, une nouvelle fois, plaint de multiples problèmes physiques. Des déclarations qui avaient agacé un certain joueur.

Stuff like that happened a lot in locker rooms in heat of the moment. Wouldn’t have come to blows. Never does. There were heated words. We actually talked it out that same night and have been fine ever since. We always have a nice hello when we see each other. All good — andyroddick (@andyroddick) June 29, 2022

Provocations entre Djokovic et Roddick lors de l'US Open

Réagissant à cela lors d'une conférence de presse, l'adversaire suivant de Novak Djokovic et ancien numéro 1 mondial, Andy Roddick, s’était moqué du Serbe, demandant s’il n’avait pas « une blessure au dos et à la hanche, des crampes, la grippe aviaire, le rhume et le SRAS également.» Lors de l’affrontement entre les deux hommes, Novak Djokovic a battu l’Américain 6-2 6-3 3-6 7-6 et a immédiatement réagi aux commentaires de Roddick. Durant l'interview sur le court, le Serbe avait exprimé sa jubilation d'avoir battu l’Américain devant son public : « C’est toujours bon de battre Roddick sur son court, devant son public, dans sa ville préférée ». Des propos qui ne sont pas passés.

Une bagarre entre Djokovic et Roddick

Au tennis, le vestiaire est un lieu très discret, rarement accessible aux caméras. Par conséquent, on ignore ce qui peut bien s’y passer. Cependant, Andy Roddick avait fait une forte déclaration ce jour-là. En effet, le joueur a raconté qu'il y avait eu une altercation avec Novak Djokovic à la suite du match. Après la réponse du Serbe, le ton serait monté au vestiaire entre les deux hommes. Andy Roddick avait notamment raconté « On s’est chauffé à l’US Open une année. Je l’avais un peu chambré et il m’a mis une déculottée, mais il a un peu claironné après le match et quand il est entré dans les vestiaires, je l’ai pris et coincé contre un vestiaire. J’ai lâché l’affaire rapidement. J’ai réalisé que son entraîneur était costaud, ce qui n’était pas le cas du mien, et que j’allais me faire avoir » Quelques années plus tard, Novak Djokovic confirmait l'anecdote et précisait que depuis cet épisode, leur relation était très bonne.

Des relations apaisées entre Djokovic et Roddick