Wimbledon : Djokovic exclu de l'US Open ? Il s'énerve

Non-vacciné contre le Covid-19, Novak Djokovic ne devrait pas être autorisé à disputer l’US Open, les Etats-Unis n’autorisant que les personnes ayant un schéma vaccinal complet à entrer sur son territoire. Pourtant, Tennys Sandgren, joueur américain également non-vacciné, est autorisé à se présenter à Flushing Meadows. Ce qui n’a pas manqué de faire réagir le Serbe.

Qualifié pour le troisième tour de Wimbledon après sa victoire facile en trois sets face à l’Australien Thanasi Kokkinakis (6-1, 6-4, 6-2) en 2h01min de jeu, Novak Djokovic a très probablement en tête le fait qu’il dispute sûrement son dernier Grand Chelem de l’année 2022. En effet, celui qui est tête de série numéro une à Londres n’est toujours pas vacciné contre le covid-19. Alors que l’US Open, dernière levée du Grand Chelem de la saison, arrive à grands pas (du 29 août au 11 septembre), les Etats-Unis ont laissé en place certaines restrictions sanitaires. Parmi celles-ci, l’obligation de présenter un schéma vaccinal complet pour pénétrer sur le territoire américain. A ce jour, le Djoker ne remplit pas les conditions nécessaires pour voyager outre-Atlantique, et ne devrait pas pouvoir le faire en raison de ses convictions personnelles.

Pas une première pour Djokovic…

Il faut dire que ce n’est pas la première fois que le numéro 3 mondial se voit heurté à des obstacles sanitaires pour participer à un Grand Chelem. En effet, au mois de janvier dernier, lorsqu’il était arrivé à Melbourne pour disputer l’Open d’Australie, Novak Djokovic s’était vu refuser l’accès au territoire australien et exclu du pays, là aussi en raison de sa non-vaccination pour le Covid. Triple tenant du titre, le serbe n’avait donc pas pu défendre ses chances sur la Rod Laver Arena, et avait vu son rival de toujours Rafael Nadal triompher.

Un joueur non-vacciné jouera quand même l’US Open

S’il parait inévitable que Novak Djokovic manquera l’US Open qui débutera dans deux mois jour pour jour, l’homme aux vingt titres du Grand Chelem remportés s’interroge sur la véritable raison qui l’empêche de se rendre aux Etats-Unis. Il faut dire que Tennys Sandgren, un joueur de nationalité américaine mais non-vacciné contre le Covid, a pourtant été autorisé par la Fédération Américaine de Tennis à défendre ses chances à Flushing Meadows. Si Djokovic et Sandgren ont récemment échangé à ce sujet, Nole pointe un manque de cohérence dans la décision de la fédé américaine.

«Je ne vois pas la logique médicale derrière tout cela»