Wimbledon : Kyrgios clashe les organisateurs du tournoi

Publié le 28 juin 2022 à 11h35 par Thibault Morlain

Ça y est, Wimbledon a débuté. Depuis ce lundi, les joueurs et les joueuses s’affrontent sur l’herbe londonienne. De son côté, Nick Nyrgios n’est pas encore entré en lice. Néanmoins, l’Australien n’a pas attendu de disputer son premier match de ce tournoi du Grand Chelem pour pousser un coup de gueule. Connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, Kyrgios s’est encore une fois lâché et ce sont les organisateurs de Wimbledon qui se sont retrouvés dans son viseur, notamment pour ce qui est du tournoi en double.

Après l’Open d’Australie et Roland-Garros, place maintenant au troisième tournoi du Grand Chelem de la saison. Ainsi, depuis ce lundi, le rendez-vous est du côté de Londres pour le mythique tournoi de Wimbledon. Sur herbe, Novak Djokovic, Rafael Nadal, Matteo Berrettini, Carlos Alcaraz, Iga Swiatek ou encore Serena Williams vont tenter de briller afin de remporter cette édition 2022. Une édition qui est d’ailleurs quelque peu particulière. En effet, pour ce Wimbledon, les joueurs et joueuses russes et biélorusses n’ont pas été autorisés à participer étant donné le contexte actuel du côté de l’Ukraine. De quoi provoquer une énorme décision de la part des organisateurs qui ont décidé de ne distribuer aucun point pour le classement ATP et WTA. Un choix qui n’a pas manqué de faire énormément réagir les différents acteurs du circuit, qui n’approuvent pas du tout celui-ci. Il n’empêche que Wimbledon a bel et bien débuté ce lundi. Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Andy Murray, Emma Raducanu ou encore Caroline Garcia ont remporté leur match du premier tour, tandis que pour Benoit Paire ou encore Kristina Mladenovic, c’est déjà terminé.

Wimbledon : Retraite pour Benoît Paire ? https://t.co/rSPvfZKQxR pic.twitter.com/3q7qd6DJsc — le10sport (@le10sport) June 27, 2022

« La chose la plus stupide qui soit »

Nick Kyrgios va lui débuter son Wimbledon d’ici quelques heures avec un match face au Britannique, Paul Jubb. Ayant déjà atteint les quarts de finale sur l’herbe londonienne, l’Australien espère encore briller sur ce tournoi du Grand Chelem. En parallèle, Kyrgios va également disputer le tournoi en double, faisant la paire Thanasi Kokkinakis. Les deux Australiens vont ainsi commencer par une rencontre ce mercredi face à Kwon Soon-woo et Aljaz Bedene. D’ailleurs, concernant cette édition en double de Wimbledon, Nick Kyrgios a poussé un coup de gueule. Ainsi, dans des propos rapportés par WeLoveTennis , il a lâché : « Je n’ai pas vraiment hâte de jouer au meilleur des cinq sets en double. Je pense que c’est la chose la plus stupide qui soit, pour être brutalement honnête. Je ne sais pas pourquoi c’est encore au meilleur des cinq sets. Personne ne veut jouer en double au meilleur des cinq sets et personne ne veut regarder des matchs de double en cinq sets ».

