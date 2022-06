Tennis

Wimbledon : Les records les plus fous du Grand Chelem

À partir de ce lundi, le monde du tennis aura les yeux rivés sur l’un des tournois les plus prestigieux : Wimbledon. Le tournoi le plus ancien du monde a vu depuis 1877 des joueurs y écrire l’Histoire. La rédaction du 10sport vous propose un petit tour des records à garder en mémoire avant le début de cette édition 2022 de Wimbledon.

Les joueurs les plus titrés de l’histoire à Wimbledon

Un joueur a fait de Wimbledon son jardin favori. L’immense joueur suisse Roger Federer est le tennisman le plus titré de ce tournoi depuis 1877 avec ses 8 titres obtenus. Federer est le maître incontesté du gazon anglais, et se retrouve talonné par Pete Sampras et William Renshaw, qui en ont remporté respectivement 7 tournois de Wimbledon.

Un certain joueur serbe ne l’entend pas de cette oreille. Novak Djokovic prendra part à l’édition de 2022 afin d’essayer de remporter son 7e Wimbledon afin de rejoindre ce cercle encore plus fermé des joueurs les plus titrés. La tâche ne sera pas simple.

Juste en dessous du quatuor de tête, des légendes comme Bjorn Borg ou Laurence Doherty en ont remporté 5. De quoi marquer l’histoire de ce tournoi.

Enfin, Réginald Doherty, Rod Laver et Anthony Wilding ferment la marche avec 4 Wimbledon remportés.

Chez les femmes, la légende incontestée de Wimbledon est Martina Navratilova qui a remporté le tournoi à neuf reprises. Helen Willis la talonne avec juste un titre de moins. À sept victoires, nous retrouvons Dorothea Douglass, Steffi Graf et Serena Williams. À six victoires, Blanche Bingley, Suzanne Lenglen et Billie Jean King. Enfin à 5 victoires, Lottie Dod, Charlotte Cooper et Venus Williams.

Le plus grand nombre de matchs remportés à Wimbledon

Chez les hommes comme chez les femmes, les plus titrés sur le gazon anglais sont ceux qui ont remporté le plus de matchs. Roger Federer en a remporté 105 depuis 2001 tandis que chez les femmes Martina Navratilova en a remporté 120 entre 1973 et 2004.

La meilleure série de victoire d’affilée à Wimbledon

Chez les hommes, la légende suédoise Bjorn Borg détient ce record avec 41 matches remporté entre 1976 et 1981. Chez les femmes, c’est une domination sans partage de Martina Navratilova avec 47 matches gagnés entre 1982 et 1988.

Les plus jeunes vainqueurs de Wimbledon

Chez les hommes, l’allemand Boris Becker a réussi à remporter Wimbledon à 17 ans et 225 jours lors de l’édition 1985 du tournoi.

Chez les femmes, Lottie Dod réussit à remporter Wimbledon à seulement 15 ans et 10 mois lors de l’édition 1887.

La rencontre la plus longue de Wimbledon

C’est l’un de nos Français qui détient ce record. En effet, le match le plus long de l’histoire de Wimbledon est le match entre Nicolas Mahut et John Isner, remporté par le joueur français en 5 sets (6 - 4, 3 - 6, 6 - 7, 7 - 6, 70 - 68) en 11 heures et 5 minutes de jeu.

Les plus vieux vainqueurs de Wimbledon

Dans le tableau masculin, Arthur Gore est le joueur le plus vieux à avoir remporté Wimbledon. Lors de l’édition de 1909, le joueur était âgé de 41 ans et de 182 jours.

Dans le tableau féminin, Charlotte Cooper est la joueuse la plus vieille à avoir connu la victoire finale à Wimbledon. Lors de l’édition 1908, la joueuse était âgée de 37 ans et de 282 jours.