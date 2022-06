Tennis

Absent à Wimbledon, Federer en route vers la retraite

Publié le 26 juin 2022 à 12h35 par Bernard Colas mis à jour le 26 juin 2022 à 13h01

Légende vivante du tennis, Roger Federer va rater l’édition 2022 de Wimbledon en raison de sa blessure au genou. Une absence historique pour celui qui reste sur 22 participations consécutives au Grand Chelem londonien, au cours desquelles il s’est imposé comme le plus grand joueur de l'histoire du tournoi. Désormais, l’avenir est incertain pour le Suisse, qui pourrait prendre sa retraite en fin d’année, et dire adieu au gazon de Wimbledon.

Considéré comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire du tennis, Roger Federer a marqué de son empreinte le gazon de Wimbledon. À l’instar de Rafael Nadal à Roland-Garros, le Suisse s’est imposé au fil des années comme l’homme fort du Grand-Chelem londonien, et l’histoire d'amour entre l’ancien numéro 1 mondial et le tournoi dure depuis 23 ans. « J'aime ce tournoi plus qu'aucun autre », avouait le principal intéressé avant l’édition 2016. En 1999, Roger Federer n’a que 18 ans et ne figure même pas dans le classement ATP lorsqu’il fait ses débuts à Wimbledon, mais il faudra attendre deux ans avant de le voir réaliser son premier exploit en battant la légende Pete Sampras, tenant du titre, en huitième de finale. Son premier fait d’armes avant d’autres prestations XXL de sa part.

Les incroyables records de Federer à Wimbledon

Si l’édition 2002 n’a pas été marquante pour Roger Federer, éliminé dès le premier tour, l’année 2003 sera synonyme de succès pour le Suisse, qui remporte cette année-là son premier titre de Wimbledon contre Marc Philippoussis. Le début d’une longue série puisque le Suisse triomphera cinq fois d’affilée sur le Centre Court, face à Andy Roddick (2004, 2005) et Rafael Nadal (2006, 2007). C’est d’ailleurs l’Espagnol qui mettra fin à l’hégémonie de Federer en 2008, avant que ce dernier ne retrouve le chemin de la victoire l’année suivante, une nouvelle fois contre Roddick. Vainqueur en 2012 et 2017, Roger Federer totalise ainsi huit sacres et onze finales à Wimbledon, pour un total de 105 succès. Seul Rafael Nadal a fait mieux sur un tournoi du Grand Chelem, avec 112 victoires au compteur à Roland-Garros pour 14 titres. Mais plus que les chiffres, c’est la longévité de Federer qui impressionne, avec 22 participations consécutives, mais cette année, celui-ci est contraint de s’éloigner du gazon en raison de sa blessure au genou.

Une retraite après le tournoi de Bâle ?

Absent du circuit depuis sa participation à Wimbledon l'année dernière, Roger Federer ne participera pas à son tournoi de prédilection qui démarre ce lundi. Alors qu’il fêtera ses 41 ans en août, le Suisse poursuit sa rééducation et vise un retour en fin d’année. « C’est trop long. J'ai été opéré à la fin du mois d'août. Nous le savions déjà à l'époque. Les gens n'arrêtent pas de me demander : "Alors, ça donne quoi ? À chaque fois, je dois répondre que cela prendra un peu plus de temps », confiait Federer au début du mois dans un entretien accordé à SRF Sport , qui prévoit de retrouver la compétition à la Laver Cup, qui aura lieu du 23 au 25 septembre, avant de participer au tournoi de Bâle chez lui en octobre : « L'objectif est d'être prêt pour la Laver Cup et Bâle à la fin de l'année. J'obtiendrai beaucoup d'informations dans les prochains mois. Je ne joue pas beaucoup au tennis, un peu avec les enfants. Je pourrais en faire beaucoup plus, mais nous nous concentrons sur la forme physique en ce moment, il n'y a pas de surcharge. Le tennis doit encore attendre un peu. » Ce retour sur ses terres suscite d’ailleurs quelques interrogations alors que les rumeurs de retraite se font de plus en plus insistantes le concernant. « Il y a 5 ou 6 ans, il avait déjà pris 6 mois de repos et personne ne pensait qu'il pourrait à nouveau gagner un titre du Grand Chelem, mais il l'a fait. Maintenant, cela semble impossible et il a quand même dit qu'il jouerait à Bâle. Je peux me tromper, mais j'ai le sentiment qu'il va dire au revoir à partir de chez lui, en Suisse. Alors qui sait. Nous verrons quelle sera la forme d’adieu qui le rendra vraiment heureux », estimait dernièrement John McEnroe, dans des propos relayés par Tennisworldfr . Et la légende du tennis n’est pas la seule à penser que Roger Federer fera ses adieux en Suisse. « Je pense sincèrement qu’il va disputer le tournoi de Bâle chez lui pour y achever sa carrière », acquiesce l’ancien numéro 3 mondial Nikolay Davydenko.

