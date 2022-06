Tennis

Avant Wimbledon, Nadal lance déjà un défi à Federer pour son retour

Publié le 26 juin 2022 à 9h35 par Bernard Colas mis à jour le 26 juin 2022 à 9h44

En quête d’un troisième titre à Wimbledon et d’un 23e tournoi du Grand Chelem, Rafael Nadal peut rêver d’une année historique après avoir remporté l’Open d’Australie et Roland-Garros, mais l’Espagnol a également dans un coin de sa tête l’US Open. Interrogé sur Roger Federer, le numéro 4 mondial a fait part de ses regrets de n’avoir jamais pu affronter le Suisse à New York. Un ultime défi lancé à son meilleur rival.

Après avoir remporté Roland-Garros, non sans difficulté, Rafael Nadal est en course pour le Grand Chelem calendaire grâce à sa victoire en Australie en début d’année. L’Espagnol aura donc la pression à Wimbledon, trois ans après sa dernière apparition sur le gazon londonien. « Je suis content de jouer sur gazon trois ans plus tard , a reconnu Rafael Nadal en conférence de presse ce samedi. Si je suis là, c'est parce que les choses se passent bien, sinon je ne serais pas là. Je suis heureux. Mon premier match de mardi contre Francisco Cerúndolo ? Je ne sais vraiment pas comment je vais y arriver, c'est difficile à prévoir. C'est probablement le tournoi le plus difficile à prévoir. C'est une surface délicate sur laquelle il faut passer des jours. Je n'ai rien joué depuis trois ans (aucun tournoi sur herbe), ça rend les choses encore plus compliquées. » Mais l’édition 2022 de Wimbledon sera forcément particulière pour Rafael Nadal qui, pour la première fois, n’y retrouvera pas Roger Federer, son rival et ami spécialiste de la surface. Avant d’entrer en lice, l’Espagnol est revenu sur sa relation avec l’ancien numéro 1 mondial, écarté des courts en raison d’une blessure au genou droit.

Nadal rêve de Federer à l’US Open