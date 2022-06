Tennis

Avant Wimbledon, Rafael Nadal fait de grosses révélations sur son état de santé

Publié le 25 juin 2022 à 20h35 par Amadou Diawara

Ce mardi, Rafael Nadal va faire son entrée en lice à Wimbledon et affronter l'Argentin Francisco Cerúndolo. Présent en conférence de presse ce samedi, le Majorquin a profité de l'occasion pour faire un point sur son état de santé. Souffrant de douleurs au pied depuis de longues semaines, Rafael Nadal a révélé que ses gros pépins physiques avaient disparu.

Depuis le début de la saison, Rafael Nadal a joué avec de grosses douleurs au pied. Touché par le syndrome de Müller-Weiss, le vétéran de 36 ans a dû serrer les dents pour faire forte impression en 2022. En effet, Rafael Nadal a, par exemple, eu recours à des infiltrations pour pouvoir aller au bout de Roland-Garros, qu'il a d'ailleurs remporté. Et pour ne plus jouer dans de telles conditions, le Majorquin a subi une nouvelle intervention. En effet, Rafael Nadal a essayé un traitement à base de radiofréquence afin de soigner son pied gauche. Un choix qui semble porter ses fruits, puisque l'ex-numéro un mondial ne souffre plus du tout de douleurs intenses. De bon augure à deux jours de Wimbledon.





😎 R A F A 😎 pic.twitter.com/3vCXv1mpJ9 — Wimbledon (@Wimbledon) June 25, 2022

«Quand je me réveille, je n'ai plus cette douleur que j'ai eue pendant un an et demi»