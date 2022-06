Tennis

Wimbledon : Après Roland-Garros faut-il s’inquiéter pour Nadal ?

Publié le 24 juin 2022 à 14h35 par La rédaction

Après avoir remporté Melbourne et Roland-Garros à la suite, l’espagnol Rafael Nadal a annoncé tenir sa place pour le prochain tournoi du Grand-Chelem, Wimbledon, qui aura lieu du 27 juin au 10 juillet prochain. Malgré un traitement médical infligé à son pied gauche qui semble fonctionner, l’inquiétude reste de mise quant au niveau qui sera le sien lors de cette quinzaine.

Une chance pour lui que certains joueurs du circuit ne soient pas présents lors de ce tournoi. En effet, le Russe et numéro 1 mondial Daniil Medvedev et l’Allemand Alexander Zverev numéro 2 mondial. Il sera donc tête de série numéro 2 du tournoi derrière le serbe Novak Djokovic.

Le nouveau traitement de Nadal répond bien

Atteint du syndrome de Muller-Weiss depuis plus de quinze années, Rafael Nadal n’a de cesse de souffrir au niveau de son pied gauche. Des douleurs qui deviennent de plus en plus insupportables. Mais après la finale de Roland-Garros, Nadal a décidé de changer de traitement. Un traitement par radiofréquence pulsée. Ce qui permet d’endormir les nerfs de façon plus durable, mais moins profonde que les multiples injections qu’il avait dû subir durant Roland-Garros.

Wimbledon : Federer et Djokovic sont prévenus, Nadal file vers un exploit https://t.co/A25PAD5Zgb pic.twitter.com/g77I1UCWNJ — le10sport (@le10sport) June 22, 2022

Nadal balaye les doutes

Nadal, mieux dans sa peau, a annoncé très rapidement son programme estival : Wimbledon, repos, Canada et US Open. Ses entraînements filmés et publiés sur les réseaux sociaux lorsqu’il était à Majorque, témoignent d’un Nadal en pleine confiance. Sur ces deux jours-là, il a pu s’entraîner sur un court en herbe pour se réhabituer à jouer sur cette surface. Le but est clair désormais : tenter de remporter son premier sacre depuis 2010 sur le gazon de Wimbledon. Une victoire qui porterait son nombre de titres du Grand Chelem à 23. La dernière fois que Rafael Nadal avait foulé le gazon anglais, c’était en 2019. Bien que la terre battue soit sa surface de prédilection, Nadal possède de jolies statistiques sur gazon. 71 victoires pour 20 défaites, avec un taux de victoire qui se rapproche des 78 %.

Un Nadal en confiance devient immédiatement un des grands favoris à la victoire finale.