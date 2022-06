Tennis

Nadal reçoit une folle proposition juste avant Wimbledon

Publié le 23 juin 2022 à 16h35 par Jules Kutos-Bertin

A 36 ans, Rafael Nadal semble encore à l’apogée de sa carrière. Pourtant, l’Espagnol sait bien que son état de forme n’est plus le même qu’il y a dix ans et qu’il se rapproche doucement de la retraite. S’il n’a pas encore révélé ce qu’il voulait faire après sa carrière, Grigor Dimitrov, le tennisman bulgare, lui a proposé… de l’entraîner !

Plus qu’une semaine avant le grand début de Wimbledon ! Un petit mois après Roland-Garros, place à la quinzaine anglaise sur gazon. Vainqueur de l’Open d’Australie et du Grand Chelem parisien, Rafael Nadal fait partie des favoris, aux côtés de l’inévitable Novak Djokovic. Même si le Serbe n’a pas encore remporté le moindre grand tournoi cette année (il n’a pas pu disputer l’Open d’Australie), il reste le premier candidat à sa succession à Wimbledon, sur ce gazon qu’il maîtrise tant. Pour Nadal, l’enjeu sera différent. L’Espagnol tentera de creuser l’écart au nombre de grands tournois remportés (il en a actuellement 2 de plus que Djokovic et Federer), mais aussi de se rapprocher de son nouvel objectif : le Grand Chelem calendaire. Et au sein de son équipe, tout le monde y croit. « C’est un objectif réaliste, pour l’instant il est le seul à pouvoir l’atteindre cette année. C’est la première fois dans sa carrière qu’il est en mesure d’y parvenir, mais nous voyons cela comme quelque chose de lointain, il est à mi‐chemin. Pour l’instant, il ne perd pas le sommeil à cause de cela. En tant qu’équipe, peu de choses nous empêchent de dormir la nuit et celle‐ci n’en fait pas partie. Nous devons y aller petit à petit, ce n’est pas quelque chose dont nous parlons, ce n’est pas un objectif prioritaire, même si nous n’allons pas y renoncer », confiait Carlos Moya, son entraîneur, dans des propos relayés par We Love Tennis . A 36 ans, Rafael Nadal pourrait écrire, à Wimbledon, une nouvelle page de son immense carrière, lui qui se rapproche gentiment de la retraite.

Also our favorite part of the whole thing: when Grigor was trying to recruit Rafa as his coach “But not until you retire in 10 years.” and Rafa told Grigor “I’m very expensive” 😂😂😂😂 pic.twitter.com/zu5AKQMBps — 💨No Match Windy, No? (@nomatchwindyno) June 22, 2022

Grigor Dimitrov veut se faire entraîner par Rafael Nadal